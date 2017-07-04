Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:04, 04 Temmuz 2017 Salı
Dış Politika
12:34, 04 Temmuz 2017 Salı

  • Paylaş
Ateş açılan ticari gemi tam yol devam
Ateş açılan ticari gemi tam yol devam

Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis tarafından inceleme yapıldı. Personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından gemi limandan ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan ve daha sonra Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemi, personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından limandan ayrıldı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma kapsamında gemi incelendi. Kurşun isabet eden bölgeleri tespit ederek rapor tutan ekiplerin çalışmanın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişiden oluşan mürettebatın ifadelerini aldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı incelemenin tamamlanmasının ardından gemi limandan ayrıldı. Geminin, sahil güvenlik botları eşliğinde Türk karasularında yoluna devam edeceği belirtildi.

OLAY

Ege'de seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde dün akşam Marmaris Körfezi'nde limana yanaştırılmıştı.

Gemiyi, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek karşılamıştı. Limana yanaşan gemiye çıkan Öztürk ve beraberindekiler, mürettebatla görüşerek "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuş, ardından bir süre kaptan nezaretinde gemiyi gezerek kurşun isabet eden yerleri incelemişti.

Daha sonra gemide Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaris Liman Başkanlığınca inceleme başlatılmıştı.

 



İlgili Konular Yunanistan Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunanistan'a sert tepki
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunanistan'a sert tepki

Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk yük gemisine ateş açmasına dair, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.
İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık yatırım kervanı
İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık yatırım kervanı

Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi tam olarak aktif hale geldiğinde, 68 ülkedeki altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlayacak
Ateş açılan ticari gemi tam yol devam
Ateş açılan ticari gemi tam yol devam

Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis tarafından inceleme yapıldı. Personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından gemi limandan ayrıldı
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi

FETÖ soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının Mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi
Askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili gıda kontrol komisyonu açığa alındı
Askerlerin zehirlenmeleriyle ilgili gıda kontrol komisyonu açığa alındı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili 6 kişilik Gıda Kontrol Komisyonu'nun açığa alındığını söyledi.
Ruhani'den Türkiye'ye quot baraj quot eleştirisi
Ruhani'den Türkiye'ye "baraj" eleştirisi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'nın Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki baraj inşaatlarını eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Çorman ise, Türkiye'de yapımı devam eden barajların bölgedeki su akıntısını düzenlediğini ve doğaya zarar vermediğini belirtti.
İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında
İzmir'de 4 gündür süren orman yangını kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü
Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı
Van'daki PKK operasyonunda 30 gözaltı

Van'da PKK'ya yönelik operasyonda 30 kişi gözaltına alındı
CHP AİHM'e gidiyor
CHP AİHM'e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Yürüyüşü"nün 20. günü öncesi, 16 Nisan referandumundaki "mühürsüz seçim" iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak dilekçeyi imzaladı
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak

Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu

Ankara Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı 3 ölü
Denizli'de TIR'la çarpışan tanker patladı: 3 ölü

Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor
ABD'ye uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması kalkıyor

THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması FOTO
İstanbul'da 5 bin polisin katılımıyla asayiş uygulaması | FOTO

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması
Suudi Arabistan'dan 'Katar' açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabını kısa süre sonra teslim alacaklarını söyledi
780 hakim-savcının görev yeri değişti 32 ile yeni başsavcı atandı
780 hakim-savcının görev yeri değişti, 32 ile yeni başsavcı atandı | LİSTE

HSK'nın yaz kararnamesiyle bölge adliye mahkemeleri ve adli yargıdaki toplam 780 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlendi

Haberler

Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi
Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi

Selanik'te Türk Konsolosluğu önündeki polislere saldırı
Selanik'te Türk Konsolosluğu önündeki polislere saldırı

Yunanistan 60 sığınmacıyı geri gönderdi
Yunanistan 60 sığınmacıyı geri gönderdi

Gümülcine'de Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Gümülcine'de Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı

Yunanistan'da gözaltına alınan Türk gemici serbest bırakıldı
Yunanistan'da gözaltına alınan Türk gemici serbest bırakıldı

Mübadele mağdurları vize kolaylığı istedi
Mübadele mağdurları vize kolaylığı istedi

Yunanistan'da uçuşlar dört gün duracak
Yunanistan'da uçuşlar dört gün duracak

Yunan Bakan'dan Yunanistan'a kaçan askerler açıklaması
Yunan Bakan'dan Yunanistan'a kaçan askerler açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 