Ateş açılan ticari gemi tam yol devam

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Ege Denizi'nde seyir halindeyken Yunanistan'a bağlı askeri botlardan ateş açılan ve daha sonra Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemi, personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından limandan ayrıldı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma kapsamında gemi incelendi. Kurşun isabet eden bölgeleri tespit ederek rapor tutan ekiplerin çalışmanın ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişiden oluşan mürettebatın ifadelerini aldı.
Sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı incelemenin tamamlanmasının ardından gemi limandan ayrıldı. Geminin, sahil güvenlik botları eşliğinde Türk karasularında yoluna devam edeceği belirtildi.
OLAY
Ege'de seyir halindeyken Rodos Adası'nın 5 kilometre kuzeyinde Yunan askeri güçlerince taciz ateşi açılan "ACT" isimli kuru yük gemisi olayın ardından bölgeye giden Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına bağlı 3 bot ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir hücumbot nezaretinde dün akşam Marmaris Körfezi'nde limana yanaştırılmıştı.
Gemiyi, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Görev Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek karşılamıştı. Limana yanaşan gemiye çıkan Öztürk ve beraberindekiler, mürettebatla görüşerek "geçmiş olsun" dileğinde bulunmuş, ardından bir süre kaptan nezaretinde gemiyi gezerek kurşun isabet eden yerleri incelemişti.
Daha sonra gemide Marmaris Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Marmaris Liman Başkanlığınca inceleme başlatılmıştı.
Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk yük gemisine ateş açmasına dair, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.
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Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis tarafından inceleme yapıldı. Personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından gemi limandan ayrıldı
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