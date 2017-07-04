12:59, 04 Temmuz 2017 Salı

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunanistan'a sert tepki





Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk yük gemisine ateş açmasına dair, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki Türk yük gemisine ateş açması ile ilgili, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." ifadelerini kullandı.

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