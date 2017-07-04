13:12, 04 Temmuz 2017 Salı

Çin'de meydana gelen sellerde 56 kişi öldü





Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 56 kişinin öldü, 22 kişi de kayboldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin kaybolduğu bildirildi. Çin Sivil İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, güneydeki 11 kentte 11 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerde en az 56 kişinin öldüğü ve kayıp 22 kişinin arandığı belirtildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle bir çok şehir sular altında kalırken, elektrik kesintileri ve ulaşımda büyük aksamalar yaşandı. Çıngdu, Çangşa, Guangcou ve Şıncın kentlerinde uçuşların iptal edildiği, çok sayıda yolcunun havaalanlarında mahsur kaldığı ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, ülkenin güneyinde yağışların bu hafta da sürmesinin beklendiğini kaydedildi.

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