Matrakçı Nasuh sergisi Roma'da açılıyor

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi
Osmanlı sanatkarı Matrakçı Nasuh'un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 5 Temmuz'da İtalya'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneğince (İKASD) düzenlenecek sergi, Saraybosna, Belgrad, G20 Antalya Zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo ve Paris'in ardından Roma'da görücüye çıkacak.
Yaşadığı dönemin dahilerinden olan Matrakçı Nasuh'un ve eserlerinin tanıtılacağı sergiye, Avrupa'nın en önemli harita arşiv ve kütüphanesine sahip "Societa Geografica Italiana Vakfı" 150'nci yılının kutlamaları kapsamında ev sahipliği yapacak. 5 Temmuz'da gala töreniyle kapılarını İtalyan sanatseverlere açacak sergide Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinin yanı sıra "Matraki Bir Osmanlı Yıldızı" belgeselinin gösterimi de yapılacak.
Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı sergi ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi, matematikçi Matrakçı Nasuh'un 1480'de Saraybosna'da doğduğu ve Sultan II. Bayezid döneminin (1481-1512) sonlarına doğru Enderun'da öğrenim gördükten sonra öğrenci yetiştirmeye başladığı biliniyor.
Ünlü bir hattat olan Matrakçı Nasuh, divani ve nesih yazı stillerinde değişiklikler yaptı. Sopalarla oynanan ve bir tür savaş oyunu olan "matrak" adlı sporda ustalığından dolayı "matrakçı" lakabıyla anılan Nasuh'un, minyatür-harita karışımı kendine has bir üslubu bulunuyor.
Matrakçı Nasuh, ölümünün 450'nci yılı çerçevesinde 2013'te UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri listesi kapsamına alınmıştı.
Osmanlı sanatkarı Matrakçı Nasuh'un şair, hattat ve nakkaş yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, 5 Temmuz'da İtalya'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
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