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Mısır'da darbe sonrası idam cezaları ve infazlar | GRAFİKLİ
Mısır'da darbe sonrası idam cezaları ve infazlar | GRAFİKLİ

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından başlayan tutuklamalar ve yargı sürecinde yüzlerce kişi hakkında idam cezası verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından başlayan tutuklamalar ve yargı sürecinde yüzlerce kişi hakkında idam cezasının verildiği bildirildi.

Minye Ceza Mahkemesi'nin Mart 2014'te aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de yer aldığı 529 sanık hakkında verdiği idam cezası bu dönemin en dikkat çeken kararı olarak kayıtlara geçti. 

Yargıç Said Yusuf başkanlığındaki mahkeme heyeti tarafından idama çarptırılanlar arasında Mısırlı Hristiyanlar dahi yer aldı.

"Hapishaneler baskını" davası olarak bilinen yargılamada Haziran 2015'te Muhammed Mursi hakkında verilen idam cezası ise uluslararası kamuoyunda da gündem olan kararlardan biriydi.

İNFAZINI BEKLEYEN 23 İDAM MAHKUMU 

Söz konusu yüzlerce idam kararına sanıklar ve avukatları tarafından yapılan itirazlar değerlendirildi ve kararların çoğu Temyiz Mahkemeleri tarafından bozuldu.

İdam cezasına çarptırılan 23 kişi hakkında ise yargı süreci sona erdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin onaylaması halinde, haklarında nihai karar verilen 23 idam mahkumunun asılarak infaz edilmeleri söz konusu olacak.

Sisi döneminde idama mahkum edilen kişilerin henüz affedilmediği veya hükümlerinin hafifletilmediği biliniyor. Gözlemciler Sisi'nin idam mahkumlarını affetme ihtimalinin de zayıf olduğunu ifade ediyor.

Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinatörlüğü Müdürü İzzet Guneym yaptığı açıklamada, geçmiş uygulamalara bakıldığında, cumhurbaşkanlığı siyasetinde değişiklik olmadığı sürece idamların devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Guneym, bununla birlikte, cumhurbaşkanlığının idam cezalarını affetme veya hafifletme kararı alması yönünde umudunu da dile getirdi.

8 İDAM CEZASI UYGULANDI 

Mısır'da 3 Temmuz 2013 darbesinden bu yana 8 idam cezası yerine getirildi.

Sina Yarımadası'nda 2013'te meydana gelen ve "İkinci Refah katliamı" olarak bilinen olaylarda 25 askeri öldürmek suçlamasından idama mahkum edilen Adil Habbare adlı kişinin cezası 15 Aralık 2016'da infaz edildi.

Kamuoyunda "Arap Çerkes" olarak bilinen davada yargılanan 6 kişi hakkındaki idam cezaları ise 17 Mayıs 2015'te yerine getirildi.

İDAM CEZASINA ÇARPTIRILIP İTİRAZ SÜRECİ DEVAM EDENLER

Mısır'da haklarında nihai hüküm bulunan 23 idam mahkumu dışında ilk derece mahkemelerinin verdiği idam cezalarının sayısı hakkında resmi veri bulunmuyor. Ancak insan hakları örgütleri, ülkede idam cezasına çarptırılan yüzlerce kişi olduğunu belirtiyor.



İlgili Konular Mısır'da darbe sonrası idam cezaları ve infazlar Abdulfettah El Sisi Muhammed Mursi Mısır
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Mısır'da darbe sonrası idam cezaları ve infazlar | GRAFİKLİ

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından başlayan tutuklamalar ve yargı sürecinde yüzlerce kişi hakkında idam cezası verildi
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