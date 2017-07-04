13:21, 04 Temmuz 2017 Salı

MİT tırları davasındaki FETÖ üyeleri ABD'ye soruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamenin 55 şüphelisi hakkkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün 'sivil imamlarının' da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, MİT TIR'larının durdurulmasının ardından şüpheli 'imam'ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğu'na sorduklarını belirtti.

Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, 'MİT TIR'larının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini' anlattığını ifade etti.

İrfan Fidan, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.