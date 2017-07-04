MİT tırları davasındaki FETÖ üyeleri ABD'ye soruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamenin 55 şüphelisi hakkkında 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin, olayı organize ettiği belirtilen FETÖ'nün 'sivil imamlarının' da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iddianamade, MİT TIR'larının durdurulmasının ardından şüpheli 'imam'ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğu'na sorduklarını belirtti.
Fidan, FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir tanığın, 'MİT TIR'larının durdurulması, görüntüsünün alınması ve ifşa edilmesi talimatının kendisine Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiğini' anlattığını ifade etti.
İrfan Fidan, MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri yayınlatması için tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'na veren kişi veya kişilere yönelik soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
İstanbul'da hava sıcaklığının, 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği ve kentte sağanak beklendiği bildirildi
YÖK'ün koordinasyonunda ikinci kez 9 Temmuz'da yapılacak YÖKDİL Sınavı'nın giriş belgeleri internet üzerinden erişime açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk yük gemisine ateş açmasına dair, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.
Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi tam olarak aktif hale geldiğinde, 68 ülkedeki altyapı yatırımlarına 8 trilyon dolarlık katkı sağlayacak
Marmaris Limanı'na getirilen Türk bandıralı ticari gemide polis tarafından inceleme yapıldı. Personelin ifadelerinin alınması ve yapılan incelemenin ardından gemi limandan ayrıldı
FETÖ soruşturmasında, örgütün yeniden yapılanmaya yönelik çalışmalara başladığı, bu kapsamda FETÖ mensuplarının Mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Manisa'daki asker zehirlenmeleriyle ilgili 6 kişilik Gıda Kontrol Komisyonu'nun açığa alındığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'nın Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki baraj inşaatlarını eleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Çorman ise, Türkiye'de yapımı devam eden barajların bölgedeki su akıntısını düzenlediğini ve doğaya zarar vermediğini belirtti.
İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'da makilikte başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, büyük ölçüde söndürüldü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul Yürüyüşü"nün 20. günü öncesi, 16 Nisan referandumundaki "mühürsüz seçim" iddiasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak dilekçeyi imzaladı
Kanada'nın Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerinde, 15 Temmuz şehitlerini anma programı düzenlenecek
Ankara Üniversitesi'nde FETÖ soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan TIR'la çarpışan yakıt tankerinde yaşanan patlama sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
THY Genel Müdürü Ekşi, ABD seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını beklediklerini açıkladı