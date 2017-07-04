13:36, 04 Temmuz 2017 Salı

Rusya ve Özbekistan ortak askeri tatbikat yapacak





Rusya ve Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinin 2005 yılından bu yana ilk kez ortak taktik tatbikat yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ekim ayında Rusya Merkez Askeri Bölge (MAB) Birliği ve Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinin Foriş askeri alanında ortak tatbikat yapacağı bildirildi. Rusya MAB komutan yardımcısı Albay Jaroslav Roshupkin 3 Temmuz Pazartesi günü bir açıklama yaparak, Rusya ve Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinin 2005 yılından bu yana ilk kez ortak taktik tatbikat yapacağını söyledi. RIA "Novosti" ajansına göre, Roshupkin 2017 yılı sonuna kadar Rus ve Özbekistan silahlı kuvvetleri işbirliği çerçevesinde tarafların bölgesel güvenlik, ortak taktik tatbikatlar ve diğer faaliyetleri hakkında müzakereler yapacağını da belirtti.

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