Katar LNG üretiminde yüzde 30 artış planlıyor

Katar Petrol Şirketi (QP) Üst Yöneticisi ve Katar Gaz Şirketi (Qatargas) Yönetim Kurulu Başkanı Saad Şeride el-Kabi, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, üretim artışının ülkenin kuzeyinde yapılması planlanan bir projeyle gerçekleştirileceğini belirterek, "Katar LNG üretim kapasitesini yıllık 77 milyon tondan yüzde 30 artışla 100 milyon tona çıkarmayı planlıyor" dedi.
Kuzey sahasındaki projenin tamamlanması için 5-7 yıl gibi bir zamana ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Kabi, şunları kaydetti:
"QP şirketi, kuzeydeki proje kapsamında günlük petrol üretimini de bir milyon varil artırmayı planlıyor. Katar, böylece toplam günlük petrol üretimini yaklaşık 6 milyon varile çıkaracak. Şirket, doğalgaz ihracatı için ise yeni bir proje geliştirdi. Proje çerçevesinde günlük doğalgaz üretimi 4 milyar metreküpe çıkarılacak. Yeni proje, Katar'ın dünya çapındaki en büyük LNG ihracatçısı konumunu daha da güçlendirmenin yanı sıra, Katar'ın gaz sanayisindeki liderlik konumunu yükseltecek ve enerji piyasasının artan ihtiyacına LNG tedarik edecek. Söz konusu proje aynı zamanda, ülkedeki özel sektörün gelişmesine katkı sunarak ekonomik kalkınma ve iş fırsatlarının önünü açacak."
Körfez krizinin devam ettiği bu süreçte Katar'ın hiçbir ülkeye gaz sevkiyatını kesmediğini belirten Kabi, "Katar, 4 Arap ülkesinin uyguladığı yaptırımlardan etkilenmeyecek. QP ise çalışmalarına devam ediyor, yaptırımlar hiçbir şekilde şirketi etkilemeyecek. Aslında yaptırımlar, uzun süre devam etse bile Doha'yı etkilemeyecek, Katar diğer ülkelere gaz sevkiyatını kesmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Kabi, Arap şirketlerin QP ile ilişkilerini kesmesi ihtimaline karşın ise "Bizimle çalışmak istemeyen şirketler olursa, bu onların tercihi. O zaman da bizler, başka şirketlerle çalışma yoluna gireriz." değerlendirmesinde bulundu.
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