14:21, 04 Temmuz 2017 Salı

Lübnan devlet televizyonunun internet sitesine siber saldırı





Suriyeli 5 korsan tarafından hacklenen Lübnan devlet televizyonunun internet sitesi erişime açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Lübnan devlet televizyonuna ait internet sitesinin Suriyeli hackerların siber saldırısına uğradığı bildirildi. Kendilerini "Elektronik Suriye Devrim Ordusu" şeklinde isimlendiren internet korsanları, Lübnan ordusunun Arsal kırsalındaki Suriyeli sığınmacıların kaldığı kamplara yönelik operasyonlarına tepki olarak söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Suriyeli 5 korsan tarafından hacklenen site bir süre sonra erişime açıldı. Lübnan ordusu cumartesi günü, Arsal kentindeki Suriyelilerin yaşadığı bir mülteci kampına operasyon düzenlemişti. Ordudan yapılan açıklamada, "aranan silahlı kişilere" yönelik operasyonda intihar bombacısı 5 kişinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 7 Lübnan askerinin yaralandığı belirtilmişti. Operasyonun ardından 150 Suriyeli mültecinin gözaltına alındığı belirtilirken yerel kaynaklar bu rakamın 350'den fazla olduğunu iddia etmişti.

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