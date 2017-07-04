14:35, 04 Temmuz 2017 Salı

Trump ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da, G20 Zirvesi kapsamında bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da, G20 Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ve Trump’ın Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek 12. G20 Olağan Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da görüşeceğini bildirdi. Beyaz Saray tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, iki lider arasındaki ilk görüşmenin G20 Zirvesi'nde yapılacağı duyurulmuştu. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra ABD'deki bazı Rus diplomatik mülkiyetlere erişimin engellenmesi ve geçen yıl aralık ayında 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesiyle ilgili durumun da ele alınması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.