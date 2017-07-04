Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
14:58, 04 Temmuz 2017 Salı
Afrika
14:43, 04 Temmuz 2017 Salı

  • Paylaş
Gana'da altın madeninde göçük, 17 ölü
Gana'da altın madeninde göçük, 17 ölü

Gana'da altın madeninde yaşanan göçükte ilk belirlemelere göre en az 17 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gana'nın Western bölgesindeki altın madeninde meydana gelen göçükte en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Western bölgesine bağlı Nsuta kentindeki bir maden ocağında, pazar gününden bu yana süren şiddetli yağışın da etkisiyle çökme yaşandı.

Polis yetkilisi Atsu Dzinaku, basına yaptığı açıklamada, enkazdan en az 17 cesedin çıkarıldığını belirtti.

Göçükten yaralı kurtarılan 5 madencinin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Dzinaku, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.



İlgili Konular Gana altın madeni
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Gana'da altın madeninde göçük 17 ölü
Gana'da altın madeninde göçük, 17 ölü

Gana'da altın madeninde yaşanan göçükte ilk belirlemelere göre en az 17 kişi öldü
Trump ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu
Trump ile Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz'da, G20 Zirvesi kapsamında bir araya gelecek
AB mahkemesinden Uber görüşü
AB mahkemesinden Uber görüşü

AB Adalet Divanı Başsavcısı Szpunar, üye devletlerin, Uber’in yasa dışı bulunan ulaştırma hizmetlerini yasaklayabileceği ve cezalandırılabileceği yönünde görüş verdi
Rusya'da FETÖ'ye darbe
Rusya'da FETÖ'ye darbe

Rusya'da, FETÖ'nün St. Petersburg'daki yapılanması "Oxford Vision" ve "Rus-Türk Kültür Merkezi"nin kapatılmasına yönelik süreç başladı
Lübnan devlet televizyonunun internet sitesine siber saldırı
Lübnan devlet televizyonunun internet sitesine siber saldırı

Suriyeli 5 korsan tarafından hacklenen Lübnan devlet televizyonunun internet sitesi erişime açıldı
Katar LNG üretiminde yüzde 30 artış planlıyor
Katar LNG üretiminde yüzde 30 artış planlıyor

Katar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretim kapasitesini 5 ila 7 yıl içinde yüzde 30 artırarak yılda 100 milyon tona çıkarmayı planladığı açıklandı.
Rusya ve Özbekistan ortak askeri tatbikat yapacak
Rusya ve Özbekistan ortak askeri tatbikat yapacak

Rusya ve Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinin 2005 yılından bu yana ilk kez ortak taktik tatbikat yapacak
Mısır'da darbe sonrası idam cezaları ve infazlar GRAFİKLİ
Mısır'da darbe sonrası idam cezaları ve infazlar | GRAFİKLİ

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından başlayan tutuklamalar ve yargı sürecinde yüzlerce kişi hakkında idam cezası verildi
Çin'de meydana gelen sellerde 56 kişi öldü
Çin'de meydana gelen sellerde 56 kişi öldü

Çin'in güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 56 kişinin öldü, 22 kişi de kayboldu
Esed rejiminden 'çatışmasızlık bölgesi'ne hava saldırısı
Esed rejiminden 'çatışmasızlık bölgesi'ne hava saldırısı

Esed rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda, "çatışmasızlık bölgeleri" içindeki Duma ilçesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk ile kadın hayatını kaybetti
Almanya'daki G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamam
Almanya'daki G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamam

7-8 Temmuz'da Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı
Modi'den bir ilk İsrail ziyareti
Modi'den bir ilk, İsrail ziyareti

Tarihte ilk kez bir Hindistan başbakanı bugün İsrail’i ziyaret ediyor
Yemen'de 10 milyon çocuk acil yardıma muhtaç
Yemen'de 10 milyon çocuk acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Yemen'de 10 milyon çocuğun "acil yardıma" ihtiyaç duyduğunu açıkladı
İranlı foto muhabiri Mısır'dan sınır dışı edildi
İranlı foto muhabiri, Mısır'dan sınır dışı edildi

İran Milli Basketbol Takımı'nı izlemek için Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden Mehryar, havaalanında alıkonularak yapılan sorgunun ardından sınırdışı edildi
Rodop Dağları nın cennet köşesi Dospat Barajı
Rodop Dağları’nın cennet köşesi Dospat Barajı

Bulgaristan'da Rodop Dağları’nın kalbinde Smolyan (Paşmaklı) şehrinden yaklaşık 82 kilometre mesafe uzaklıktaki Dospat Barajı görenleri büyülüyor
Çin'den Kuzey Kore gerginliği için 'felaket' uyarısı
Çin'den Kuzey Kore gerginliği için 'felaket' uyarısı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore ile artan gerginliğin "felaket" olacağı uyarısında bulundu

Haberler

Kenya'da 1,65 milyar dolarlık altın rezervi bulundu
Kenya'da 1 65 milyar dolarlık altın rezervi bulundu

Tacikistan altınları Çin'in kontrolünde
Tacikistan altınları Çin'in kontrolünde

G.Afrika’nın ilk altın madenleri
G Afrika nın ilk altın madenleri

Gana'da sel faciası: en az 20 ölü
Gana'da sel faciası en az 20 ölü

Gana’da yeni başkan görevi devralıyor
Gana da yeni başkan görevi devralıyor

Afrika'da 2016 böyle geçti
Afrika'da 2016 böyle geçti

Gana'da bayram kutlamalarında izdiham: 9 ölü
Gana'da bayram kutlamalarında izdiham 9 ölü

Gana'daki patlamada 150 kişi öldü
Gana'daki patlamada 150 kişi öldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 