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Meteoroloji'den İstanbul için ferahlatan açıklama
Meteoroloji'den İstanbul için ferahlatan açıklama

İstanbul'da hava sıcaklığının, 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği ve kentte sağanak beklendiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Geçen hafta aşırı sıcakların etkiliği olduğu İstanbul'da, bugün yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, parçalı çok bulutlu havanın hakim olduğu kentte, bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bugün Marmara Bölgesi'nin parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde) yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yarın bölgenin parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, perşembe, cuma ve cumartesi ise bölge bölgesi genelinin, parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 4 İLA 10 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının, bugün 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, bugün en düşük 23, yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte, sıcaklığın yarın ve perşembe en düşük 23 en yüksek 28 derece, cuma en düşük 23 en yüksek 29 derece, cumartesi ise en düşük 23 en yüksek 28 derece olması bekleniyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden bugün, yarın ve perşembe günleri kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.



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