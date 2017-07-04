15:05, 04 Temmuz 2017 Salı

“Cennetten Kurtuluş” Hong Kong'da ödüle layık görüldü





İran yapımı “Cennetten Kurtuluş” adlı animasyon filmi, Hong Kong Film Festivali'nin en iyi animasyon ödülüne layık görüldü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ali Nuri Oskui'nin yönetmenliğiyle Mecit Asudegan’ın kaleme aldığı “Cennetten Kurtuluş” adlı 76 dakikalık animasyon filmi, Hong Kong Film Festivali’nin "En İyi Animayon Ödülü"nü kazandı. Festivalin jüri heyeti tarafından yayınlanan bildiride, animasyonun büyüleyici anlatısında kullanılan yenilikçi tekniklerden dolayı yönetmen Oskui övgüye layık görüldü. “Cennetten Kurtuluş” filminde savaş içinde olan belirsiz bir ülkede yazarlığın yanında öğretmenlik de yapan bir kadın, hayatlarını değiştirecek bir seyahatte iki öğrencisine eşlik etmek zorunda kalıyor. Her sene yeni yaratıcı eserlerin gösterime girdiği festival, 28 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında Hong Kong kentinde düzenlendi.

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