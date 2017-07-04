Suriye konulu 5. Astana toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 5. tur görüşmeleri, Türkiye, Rusya, İran, Birleşmiş Milletler (BM), Esed rejimi ve muhalefet heyetleri arasındaki teknik ikili ve üçlü görüşmelerle başladı.
İlk görüşme, JW Marriot Oteli'nde Türkiye, Rusya ve İran'dan teknik heyetler arasında yapıldı.
Daha sonra Esed rejiminin BM temsilcisi Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti, Rusya ve İran heyetleriyle görüştü.
Bu arada askeri muhalefet heyeti de konakladıkları Grand Park Esil Oteli'nde kendi aralarında istişare toplantısı düzenledi. Toplantının ardından muhalefet temsilcileri, Türk heyetiyle teknik bir görüşme yaptı.
Ardından garantör ülkelerin heyetleri, JW Marriot Otel'de yeniden ikili ve üçlü görüşmeler için toplandı. Muhalefet heyeti de bazı Avrupa ülkelerinin temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.
Ürdün ve ABD'den diplomatların da katıldığı toplantılarda, BM'yi Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor. Türk heyetinin başında da Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor.
Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran'ı ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Ensari temsil ediyor.
Toplantılara katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre ana gündemi, geçen turda kararlaştırılan "çatışmasızlık bölgeleri"nin kesin sınırlarının ve sınırlar boyunca oluşturulacak güvenlikli bölgelerin belirlenmesi oluşturuyor.
Tüm tarafların bir araya geleceği ana toplantının, yarın Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov başkanlığında yapılması bekleniyor.
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Astana'da düzenlenen Suriye konulu 5. tur görüşmeleri, Türkiye, Rusya, İran, Birleşmiş Milletler (BM), Esed rejimi ve muhalefet heyetleri arasındaki teknik ikili ve üçlü görüşmelerle başladı
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