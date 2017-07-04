Hakkari'de terör saldırısı: 3 asker yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen terör saldırısında 3 askerin yaralandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Güvendağı bölgesine PKK mensuplarınca roketatarlı taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı neticesinde 3 askeri personel hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lıların roketatarlı taciz ateşinde 3 asker yaralandı.
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