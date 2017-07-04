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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evini yıktı
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evini yıktı

Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesine gelen İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Subeyh ailesine ait iskana hazır evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesine gelen ekipler, Subeyh ailesine ait iskana hazır evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Ev sahibi Ebu Ahmed Subeyh, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin Filistinlilere karşı bilinçli bir yıkım politikası yürüttüğünü söyledi.

Uzun süredir evini inşa etmeye çalıştığını belirten Subeyh, "Bu süreçte hiçbir şekilde belediyeden uyarı almadım. Ne zamanki evimi bitirme safhasına getirdim, o zaman yıkım ekipleri evimi yıkmaya geldi." dedi.

İsrail güçlerinin hiçbir kanuna uymadığını vurgulayan Subeyh, "Bir mafya gücüyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Abdullah El-Havrani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail makamları, geçen yıl Filistinlilere ait 488 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan 535 tesisi yıktı.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor. İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.



İlgili Konular israil filistin
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İsrail Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evini yıktı
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Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesine gelen İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Subeyh ailesine ait iskana hazır evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.
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