Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs için

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansının "son konferans" olduğunu vurgulayarak, "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi gerekiyor." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansının düzenlendiği Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Konferansa iyi niyetle geldiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Ne istediğimizi biliyoruz. Tutumuzu da başından beri kırmızı çizgilerimizle birlikte açıkladık. Ama neticede bir çözüm olacaksa burada bu hafta bunun kararının verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.
Kıbrıs Konferansının "son konferans" olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta konferansa katılarak bir çerçeve çizdiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz tüm konuların paket halinde zaman kazanılması için görüşülmesini önermiştik. Genel Sekreter de buna yönelik bir şeyler söyledi." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansında Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük. Ama neticede burada bir çözüm olacaksa bu iyi niyetimizin karşı taraftan da görülüp samimi yaklaşılması gerekiyor."
Türkiye'nin konferans kapsamında bundan sonra da ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Başından kırmızı çizgilerimizi koyduk. Öyle sıfır asker sıfır garanti gibi rüya bile olmayan, hayal bile olmayan konuların bizim için başlangıç noktası olmayacağını başlangıçta da söyledik, ilk akşam da söyledik, ilk sabah söyledik, şimdi tekrar söylüyoruz kayıtlara geçsin diye." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm için büyük çabalar sarf edildiğini vurgulayarak, "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi gerekiyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı sonrası "Gösterebileceğimiz iyi niyeti ve esnekliği gösteriyoruz. Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük" açıklaması yaptı
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