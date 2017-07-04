Sarp Sınır Kapısı'nı bayramda 85 bin kişi kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Ramazan Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'ndan 85 bin yaya ve 10 bin aracın giriş-çıkış yaptığını söyledi.
Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'ndan yılda yaklaşık 7 milyon kişinin ülkeye giriş-çıkış yaptığını belirtti.
Sarp Sınır Kapısı'nda TOBB tarafından yenileme ve modernizasyon çalışması yürütüldüğünü anımsatan Osman Akyürek, çalışmalar dolayısıyla kapıda yüzde 40 kapasite ile hizmet verildiğini ifade etti.
Akyürek, bayram dönemlerinde kapıdaki yoğunluğun daha da arttığına işaret ederek, Artvin Valiliği tarafından görevli personelin artırılaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nda geçişlerde sorun yaşanmadığına dikkati çekti.
Ramazan Bayramı'nda sınır kapısından 85 bin yaya ve 10 bin aracın giriş-çıkış yaptığını aktaran Osman Akyürek, rahat ve hızlı geçişlerin sağlanması noktasında alınan tedbirler dolayısıyla Vali Ömer Doğanay'a, Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Ali Öztürk'e ve gümrük görevlilerine teşekkür etti.
Akyürek, kapıdaki modernizasyon çalışmasının yaklaşık 9 aydır devam ettiğini ve bu çalışmanın maliyetinin de 120 milyon lira olduğunu söyledi.
Kapıdan günde ortalama 400 tırın geçtiğini belirten Osman Akyürek, şöyle devam etti:
"Toplam araç geçiş sayısı bin 500 civarında. Günlük geçiş yapan kişi sayısı ise yaklaşık 20 bin. Yüzde 40 kapasite ile bu hizmetlerin devam etmesi bizleri memnun ediyor. Buna rağmen, gümrüğe personel takviyesi için ilgili bakanlıklara ve makamlara talebimizi ilettik. Mutlaka buraya personel takviyesi yapılması gerekmektedir."
Akyürek, Borçka Muratlı Kara Hudut Kapısı'nın açılması konusunun son 4 yıldır gündemde olduğunu anımsatarak, "Kapının açılması, buradaki yolcu ve araç trafiğini belli oranda rahatlatacaktır. Yeni sınır kapısının açılışına dair çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyoruz." dedi.
TSO olarak Hopa Limanı'ndan Hopa-Batum Demiryolu Projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Osman Akyürek, şunları kaydetti:
"Bu kapının mutlaka ve mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğini yetkililere ilettik. 40 milyar dolarlık pazara ulaşabilecek 33 kilometrelik raylı sistemin gereğini anlattık. İnanıyoruz ki raylı sistem, ihracatımızı, ekonomimizi, turizmimizi ve lojistiğimizi çok olumlu bir şekilde etkileyecek."
Hopa TSO Başkanı Akyürek, "Ramazan Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'ndan 85 bin yaya, 10 bin araç giriş-çıkış yaptı" dedi
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