16:59, 04 Temmuz 2017 Salı

Çin ve Rusya Kore için devreye giriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Asya'da bir süredir gerilimin yükselmesine neden olan Kuzey Kore ile ABD arasındaki krizinde, Rusya ve Çin devreye girme kararı aldı.

Habertürk'te derlenen habere göre Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşzamanlı olarak Kuzey Kore'nin füze çalışmalarının ve ABD ile Güney Kore'nin geniş çaplı askeri tatbikatlarının durması gerektiği konusunda anlaştılar.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'ye BM kararlarına uyma çağrısı yapılırken, krizin her iki tarafına da ön şart olmadan masaya oturması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore'nin endişelerinin haklı olduğu ve saygı duyulması gerektiği vurgulanırken, ABD'nin Güney Kore'ye kurduğu THAAD füzelerinin derhal kaldırılması gerektiği ifade edildi.

Moskova ve Pekin yönetimi, Kuzey Kore krizinin çözümü için yapılacak girişimlere uluslararası toplumun destek göstermesi gerektiğini belirtti.