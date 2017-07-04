17:28, 04 Temmuz 2017 Salı

İtalya'dan Avusturya'ya sınır tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya, kuzeydeki komşusu Avusturya'nın, sınır geçişine takviye ordu birlikleri göndereceği haberleri üzerine Avusturya'nın Roma Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Akdeniz üzerinden son haftalarda artarak süren düzensiz göç akını, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde sınır gerginliğine yol açmaya devam ediyor.

Son olarak, binlerce göçmene kucak açmak durumunda kalan İtalya, kurtarılıp kayıt altına alındıktan sonra serbest bırakılan ve kuzeydeki ülkelere gitmek isteyen göçmenlerin geçişine yönelik sınırda önlemleri artıran Avusturya'ya diplomatik tepki gösterdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya hükümetinin, Brennero sınır kapısına takviye ordu birlikleri gönderileceği açıklamalarını takiben, Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Elisabetta Belloni, Avusturya’nın Roma Büyükelçisi Dr. Rene Pollitzer'i bu sabah toplantıya çağırdı." ifadesine yer verildi.

İtalya ile Avusturya, geçen yıldan bu yana farklı zamanlarda, Avusturya ve kuzeydeki Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin sık kullandığı Brennero (Brenner) geçiş güzergahına yönelik buna benzer önlemler nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Yılbaşından bu yana Akdeniz üzerinden gelen göçmen sayısının, İçişleri Bakanlığı verilerine göre 85 bini geçtiği İtalya, son olarak AB nezdinde girişimde bulunarak, üye ülkelerden Akdeniz’deki diğer limanların göçmen alımına açılması ve yeniden yerleştirme programlarının etkinleştirilmesi konusunda destek istemişti.

AVUSTURYA KRİZİ

Avusturya’nın Kronen gazetesine açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, "İtalya'daki sığınmacı hareketliliğine göre hazırlık yapmak durumundayız. Çok kısa bir sürede, sınır kontrollerinin aktive edileceğini düşünüyorum ve ek önlemler alınacak." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da Die Presse gazetesine yaptığı açıklamada, "Biz, hazırlığımızı yapıyoruz. Gerekli durumda Brenner sınırını koruyacağız." dedi.

Gazetede yer alan haberde, yaklaşık 750 askerin, 72 saat içinde Savunma Bakanlığından gelecek talimatlar doğrultusunda Avusturya’nın İtalya sınırında bulunan Brenner kontrol noktasına konuşlanacağı aktarıldı.