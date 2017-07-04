19:29, 04 Temmuz 2017 Salı

'Afrika ülkelerinin öğüde ya da müdahaleye ihtiyacı yok'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Afrika ülkelerinin tüm meselelerde tek ses olması gerektiğini belirterek, "Bizim öğüde ya da müdahaleye ihtiyacımız yok." dedi.

Conde ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, bugün sona eren Afrika Birliği 29. Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basın toplantısında her iki lider de Afrika'nın kendisini dış etkilerden kurtarmaya ve ekonomik bağımsızlığını elde etmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Afrika ülkelerinin düzenli olarak bir araya gelmesinin önemine değinen Conde, "Günümüz liderlerinin Afrika'nın ekonomik bağımsızlığını kazanması için çabalarını hızlandırması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika'nın karşılaştığı zorluklara kalıcı çözümler bulmak için bir araya geldik." diyen Conde, kıtanın demografik yapısını bir fırsat olarak gördüğünü vurguladı.

Conde, "Afrika ülkelerinin tüm meselelerde tek ses olması gerekiyor. Bizim öğüde ya da müdahaleye ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

CİBUTİ-ERİTRE SINIRINA HEYET GÖNDERİLECEK

Komisyon Başkanı Muhammed, Katar'ın barış gücü askerlerini çekmesi sonrası gerilimin yeniden yükseldiği Eritre-Cibuti sınırına bir heyet gönderileceğini belirtti.

Muhammed, "Zirve sonrasında bölgeye ekiplerimiz gidecek. Bu konudaki görüşlerimizi Cibutili yetkililerle paylaştık." diye konuştu.

Komisyon Başkanı, Güney Sudan ve diğer çatışma bölgelerindeki arabuluculuk faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, zirvede, reformlar ve ekonomik konularda ortak bir duruş sergilendiğini söyledi.

Her yıl iki kere düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi, birliğin ana konularının istişare edilmesi ve bu yönde kararlar alınması amacıyla yapılıyor.

Bu yıl kıtada kurulması planlanan serbest ticaret bölgesi, göç, Afrika Birliği'ndeki yapısal reform, terör, güvenlik ve kıtadaki gençliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Fas'ın bir önceki zirvede üyeliğe geri kabul edilmesiyle üye sayısını 55'e çıkaran birlik, kıtanın siyasi ve ekonomik entegrasyonu için çalışıyor.