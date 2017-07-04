Fransa'dan OHAL açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap ederek, hükümet programını açıkladı.
Terörle en sert şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Philippe, ülkenin sürekli olağanüstü hal uygulamasında olamayacağını belirterek, "OHAL en geç 1 Kasım'da kaldırılacak." ifadesini kullandı.
Philippe, başbakanlığı döneminde, Avrupa Birliğine (AB) ilişkin 27 ülkeli AB'nin yeniden belirlenmesi, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı (Brexit) ile ilgili müzakereleri yürütme ve AB'nin 2020 sonrası için finansal bir perspektifin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürüteceğini belirtti.
Yasa dışı göçmenlerle mücadele etmek ve iltica sistemini yeniden düzenlemek için bazı kararlar alındığının altını çizen Philippe, gelecek hafta bunları açıklayacağını dile getirdi.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Versay Sarayı'nda "Kongre" şeklinde toplanan Ulusal Meclis ve Senato'ya hitabında, "Fransızlara özgürlükleri vermek için olağanüstü hal uygulamasını sonbaharda kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC'nin gerekse Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, Kıbrıs'ta bir çözüm için elinden geleni yaptığını belirtti.
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Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki OHAL uygulamasının en geç 1 Kasım'da kaldırılacağını duyurdu
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