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Avrupa
19:59, 04 Temmuz 2017 Salı

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Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var

Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var. PKK'nın Almanya'da topladığı para son 10 yılda iki kat arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da PKK'nın yaklaşık 14 bin yandaşı bulunduğu açıklandı.

Almanya'da iç istihbarat servisi olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) açıkladığı 2016 yılı istihbarat raporunda, ülkede faaliyet gösteren terör örgütlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

İstihbarat servisi tarafından izlenen yabancı solcu aşırı gruplar bölümünde PKK'nın ülkede 14 bin yandaşının bulunduğu ifade edildi.

PKK’nın şehir yapılanması TAK’ın 2006’da Avrupa Birliği (AB) terör listesine alındığına işaret edilen raporda, bu örgütün Türkiye’de 2016'da çok sayıda saldırılar düzenlediği anımsatıldı.

Raporda, PKK’nın FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine yönelik temkinli davrandığı, bunu Türkiye içinde bir ihtilaf olarak gördüğü ve buna karışmadığı ifade edilerek terör örgütünün Suriye’de toprak egemenliğini elde etmeye ve Abdullah Öcalan'ın durumuna odaklandığı belirtildi.

Türkiye’deki gelişmelerin Almanya’ya da yansıdığına işaret edilen raporda, Almanya'da 2016'da PKK yandaşları ile karşıtları arasında provokasyonlar meydana geldiği kaydedildi.

PKK yandaşları tarafından Almanya’da camilere yönelik saldırılar da raporda yer aldı.

PKK Almanya'da eleman topluyor

Raporda ayrıca PKK’nın gençlik yapılanmasının örgütü eylemlerine katılmaları için Almanya’da eleman toplamasında etkili olduğu vurgulandı.

Silahlı eylemlere katılmak için Almanya’da toplanan gençlerin kendileri için elverişli olup olmadığına PKK kadrolarının karar verdiğine işaret edilen raporda, örgüte katılanların bir kısmının Irak’ın kuzeyine, oradan da hedef bölgelere gönderildiği belirtildi.

Almanya'dan DEAŞ ile mücadele etmek için çatışma bölgelerine 180'in üzerinde kişinin gittiği ve bunların büyük bölümünü PKK'nın götürdüğüne işaret edilen raporda, Almanya'dan gidenler arasında katıldıkları terör eylemlerinde ölenlerin de olduğu kaydedildi.

Raporda, bağımsız bir şekilde bölgeye giden bazı kişilerin de daha sonra PKK yapılanmasına katıldığı ifade edildi.

Dışarıya doğru siyasi ve demokratik olarak değişime gittiği izlenimi oluşturmak için PKK’nın Avrupa’da son yıllarda isim değiştirdiğine işaret edilen raporda, talimatların büyük bölümünün yerel düzeyde kurulan dernekler üzerinden uygulandığı, bu derneklerin çatı oluşumunun ise “NAV-DEM” olduğu vurgulandı.

Topladığı para

PKK’nın çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernekler de kurduğuna dikkati çekilen raporda, örgütün sadece 2015’in eylül ayından 2016’nın başına kadar düzenlenen kampanyada 13 milyon avrodan fazla para topladığının altı çizildi.

Raporda, PKK’nın topladığı paranın tahmini olarak 25 milyon avronun üzerinde olduğu, son 10 yılda örgütün topladığı paraların iki kattan fazla arttığı belirtildi.

PKK'lılara karşı 4 bin 400 soruşturma yürütüldü, 180 dava açıldı

Raporun tanıtımında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, PKK’nın 1993’ten beri Almanya’da faaliyetlerinin yasaklandığını hatırlattı.

Bunun yanı sıra bu ülkede PKK’nın kurduğu 53 örgütün de yasaklandığını belirten Maiziere, bu yılın mart ayında PKK'ya yönelik yasakların genişletildiği ve örgüt tarafından kullanılan başka sembollerin de yasakladığını kaydetti.

Maiziere, 2004’ten bu yana Almanya'daki eyaletlerin PKK ile e ilişkili 4 bin 400 soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Federal Başsavcılığın da 2011’den sonra PKK ile ilişkili 180 dava açtığını anlatan Maiziere, 100’ün üzerinde PKK’lının kısmen hapis cezalarına çarptırıldığını kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin karmaşık olduğunu belirten Maiziere, "Türkiye NATO partneridir. Türkiye ile ortak güvenlik çıkarlarımız var. On yıllardan beri iyi ilişkilerimiz mevcut. Türkiye’den gelen milyonlarca kişi Almanya’da yaşıyor. Milyonlarca kişi Türkiye’de tatil yapıyor. Yakın ekonomik ilişkilerimiz var. Almanya açısından ilişkilerin iyi kalması çıkarımızadır. Aynı zamanda Türkiye’deki gelişmelere endişeyle bakıyoruz. Bunu açık bir şekilde ifade ediyoruz ve sert tartışmalar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Maiziere, Türkiye üzerinden Almanya'ya gelen terör şüphelerinin Türkiye tarafından Almanya'ya bildirilmesinin önemli ve doğru olduğunu belirtti.

Türkiye’nin stratejik konumunun bile bu ülke ile terörizmle mücadelede birlikte çalışılması gerektiğini gösterdiğinin altını çizen Maiziere, "Bu iş birliği önemli." dedi.



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