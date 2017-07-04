KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye çözüm için elinden geleni yapıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nın düzenlendiği Kongre Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.
Konferansın gidişatına ilişkin görüşlerini açıklayan Akıncı, "Size her zaman gerçek neyse onu söyledim. Bugünün gerçeği de şu; Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye de Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, hiç dışına taşmadan Kıbrıs'ta bir çözümü artık sağlamak için ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yapıyor." dedi.
Akıncı, konferans kapsamında görüşmelerin ve toplantıların akşam saatleri de dahil gün boyu süreceğine işaret etti.
KKTC'den bazı parti liderlerinin BM Genel Sektereteri Guterres’e çağrıda bulunarak, Kıbrıs Konferansı'nın düzenlendiği İsviçre'nin Crans-Montana'ya yeniden gelmesini istediklerinin hatırlatılması üzerine Akıncı, "Doğru bir açıklama." dedi.
BM Genel Sekreteri'nin konferansa yeniden gelme ihtimali bulunduğunu kaydeden Akıncı, "Olmayacak diye bir durum yoktur ama bugünü ve yarını da görecek. Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak bizim tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin vesayeti reddettiğini ifade ederek, krizlerin çözümünün sadece müzakereyle olacağını söyledi
Mısır Parlamentosu, OHAL’in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onayladı
Terör örgütü DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinden kaçmaya çalışan 200 Türkmeni iki ay alıkoyduktan sonra infaz ettiği iddia edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC'nin gerekse Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, Kıbrıs'ta bir çözüm için elinden geleni yaptığını belirtti
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var. PKK'nın Almanya'da topladığı para son 10 yılda iki kat arttı
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki OHAL uygulamasının en geç 1 Kasım'da kaldırılacağını duyurdu
Belarus'un BM İnsan Hakları Özel Raportörü Miklos Haraszti'yi resmi unvanla ülkeye kabul etmediği bildirildi
Afrika Birliği Dönem Başkanı Conde, "Afrika'nın karşılaştığı zorluklara kalıcı çözümler bulmak için bir araya geldik. Afrika ülkelerinin tüm meselelerde tek ses olması gerekiyor. Bizim öğüde ya da müdahaleye ihtiyacımız yok" dedi
Avrupa Birliği (AB), Filistin emniyet güçleri ve ülkedeki sınır kontrolü için sağladığı yardımların süresini uzattığını açıkladı
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Ariş'te zırhlı polis aracını hedef alan saldırılarda 2 polis öldü, 10 polis yaralandı
Ramallah merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki 6 bin 145 memuru erken emekliye ayırdı.
İtalya'da, Brennero sınır kapısının güvenlik güçleriyle takviye edileceğine dair açıklamalar nedeniyle Avusturya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Avusturya, sınırını korumakta kararlı
Berlin Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Almanya'da düzenlenen provokatif eylem nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığına nota verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore krizinin çözümü için devreye girme kararı aldı
Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina beldesine gelen İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, Subeyh ailesine ait iskana hazır evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.