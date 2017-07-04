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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye çözüm için elinden geleni yapıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye çözüm için elinden geleni yapıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC'nin gerekse Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, Kıbrıs'ta bir çözüm için elinden geleni yaptığını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nın düzenlendiği Kongre Merkezi'nden çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Konferansın gidişatına ilişkin görüşlerini açıklayan Akıncı, "Size her zaman gerçek neyse onu söyledim. Bugünün gerçeği de şu; Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye de Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, hiç dışına taşmadan Kıbrıs'ta bir çözümü artık sağlamak için ve bunu bugünlerde yapmak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Akıncı, konferans kapsamında görüşmelerin ve toplantıların akşam saatleri de dahil gün boyu süreceğine işaret etti.

KKTC'den bazı parti liderlerinin BM Genel Sektereteri Guterres’e çağrıda bulunarak, Kıbrıs Konferansı'nın düzenlendiği İsviçre'nin Crans-Montana'ya yeniden gelmesini istediklerinin hatırlatılması üzerine Akıncı, "Doğru bir açıklama." dedi.

BM Genel Sekreteri'nin konferansa yeniden gelme ihtimali bulunduğunu kaydeden Akıncı, "Olmayacak diye bir durum yoktur ama bugünü ve yarını da görecek. Bize göre gelmesi iyi olur. Türk tarafı olarak bizim tavrımız bu. Umarız buna uygun gelişmeler olacak." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular kıbrıs Anastasiadis Mustafa Akıncı KKTC
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