20:33, 04 Temmuz 2017 Salı

DEAŞ'ın Telafer'de 200 Türkmeni infaz ettiği iddia edildi





Terör örgütü DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinden kaçmaya çalışan 200 Türkmeni iki ay alıkoyduktan sonra infaz ettiği iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinde 200 Türkmeni infaz ettiği iddia edildi. Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiğini ifade etti. Kaplan, örgüt tarafından infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi. DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği belirtiliyor. DEAŞ, Ağustos 2014 tarihinden bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor

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