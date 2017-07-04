Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya verilen notayla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan provokatif eylemi şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Berlin'de başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Pankartta yazılı ifadede, resimde yer alan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir." değerlendirmesi yapıldı.
Açıklamada, Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin Türkiye'nin rahatsızlığının, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine ve bir notayla Almanya Dışişleri Bakanlığına bildirildiği belirtildi.
Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya verilen notayla ilgili olarak, "Almanya'daki gösteriyi şiddetle kınıyoruz. Almanya'daki eylemde doğrudan şiddet çağrısı yapıldı. Daha vahim olanı Alman polisinin müdahale etmemesidir" açıklamasında bulundu.
Düzce'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu'nu kabul etti
İzmir'in Menderes ilçesinde, cumartesi günü başlayan ve büyük oranda kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Sıddıki, "Türkiye ile Bangladeş arasında 1,2 milyar dolarlık bir ithalat ihracat hacmi var" dedi
Hopa TSO Başkanı Akyürek, "Ramazan Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'ndan 85 bin yaya, 10 bin araç giriş-çıkış yaptı" dedi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı sonrası "Gösterebileceğimiz iyi niyeti ve esnekliği gösteriyoruz. Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük" açıklaması yaptı
Van Valiliği Van'da gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını açıkladı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lıların roketatarlı taciz ateşinde 3 asker yaralandı.
Kapatılan Zaman gazetesinin yazarı Mümtazer Türköne, yazdığı yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Başbakan Yıldırım, "FETÖ'cülerin, bölücü terör örgütünün ayakta alkışladığı yan yana yürüdüğü bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür gaflet." dedi.
İstanbul'da hava sıcaklığının, 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği ve kentte sağanak beklendiği bildirildi
YÖK'ün koordinasyonunda ikinci kez 9 Temmuz'da yapılacak YÖKDİL Sınavı'nın giriş belgeleri internet üzerinden erişime açıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT tırlarının durdurulmasının ardından şüpheli "imam"ların ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğuyla telefon görüşmesi yaptıklarına dair tespitlerin olduğunu belirterek, bu görüşme içeriklerini ABD Başkonsolosluğuna sorduklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Türk yük gemisine ateş açmasına dair, "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.