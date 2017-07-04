Mısır'da OHAL üç ay daha uzatıldı

Mısır devlet televizyonunun (ERTU) haberine göre, parlamento, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin, ülkenin tamamında OHAL uygulamasının üç ay uzatılması ile ilgili kararını bugün onayladı.
Parlamentonun üçte ikisinin oyu ile kabul edilen OHAL uygulamasının, 10 Temmuz-10 Ekim 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.
Mısır hükümeti, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan OHAL’in üç ay uzatılması yönündeki kararı 22 Haziran’da onaylamıştı.
Mısır anayasasına göre OHAL uygulaması ülke yöneticilerine olağanüstü yetkiler sağlıyor.
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