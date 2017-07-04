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21:55, 04 Temmuz 2017 Salı
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Güncelleme: 21:37, 04 Temmuz 2017 Salı

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Fransa'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Fransa'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Fransa'da Başbakan Philippe'in kurduğu hükümet güvenoyu aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe'in kurduğu hükümet güvenoyu aldığı bildirildi.

Philippe'in 577 milletvekilli Ulusal Mecliste hükümetinin programını okumasının ardından yapılan güven oylamasında 370 milletvekili hükümete destek verdi.

Toplam 566 milletvekilinin katıldığı oylamada 67 aleyhte, 129 çekimser oy kullanıldı.

Başbakan Philippe, oylama öncesinde yaptığı, hükümet programını içeren konuşmasını daha çok ekonomik ve sosyal konulara ayırdı.

Philippe'in konuşmasında en çok dikkat çeken hususlar kamu harcamalarının azaltılması yönünde önlemler alınacağı ve ülkede devam eden olağanüstü halin en geç 1 Kasım'da kaldırılacağı oldu.

Başbakan Philippe, yasa dışı göçle mücadele etmek ve iltica sistemini yeniden düzenlemek için aldıkları bazı kararları gelecek hafta açıklayacaklarını da kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dün Versay Sarayı'nda Ulusal Meclis ve Senatoyu "Kongre" şeklinde toplamış ve hükümet programları hakkında bilgi vermişti.

Macron'un önemli ve acil durumlarda başvurulan Kongre şeklinde toplanma yöntemini tercih etmesi özellikle sol ve aşırı sol politikacıların eleştirilerine neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Macron'un hükümetin güven oylaması öncesinde Kongre toplama kararı alması, hükümet politikalarının ana belirleyicisinin kendisi olduğunu göstermek amacını taşıdığı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirmişti,

Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin Ulusal Mecliste 314 milletvekili bulunuyor.

 



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