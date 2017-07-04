Hatay'da 'ByLock'çu 19 kişi tutuklandı

Hatay'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen polis, asker, katip ve Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 58 kişiden 19'i tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonla örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 58 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 34'ü adli kontrol şartı ve 5 kişi de ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon kapsamında 7 firarinin de arandığı öğrenildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlara yönelik 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda 47 kişi gözaltına alınmış, bu sayı daha sonra 58'e çıkmıştı.
Hatay'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 58 şüpheliden 19'u tutuklandı
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