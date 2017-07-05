Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:41, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Ortadoğu
Güncelleme: 01:10, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
İdlib'de Kur'an kursuna bombalı araçla saldırı: 7 ölü
İdlib'de Kur'an kursuna bombalı araçla saldırı: 7 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde, bir Kur'an kursunun önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Kuneytra beldesinde, bir Kur'an kursunun önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre7 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İdlib sivil savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamada, Kuneytra beldesinde bomba yüklü bir aracın Kur'an kursu olarak kullanılan merkezin önünde infilak ettirildiğini söyledi.

Yusuf, "Bombalı saldırı Kur'an kursunun hemen önünde yapıldı. İlk belirlemelere göre Kur'an kursu yöneticileri ve eğitimcilerinden 7 kişi öldü, aralarında Kur'an kursunda eğitim gören çocukların da bulunduğu 16 kişi yaralandı." dedi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Yusuf, durumu ağır olan yaralılar bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

İdlib'deki yetkililer olayın araştırıldığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.



İlgili Konular idlib esed İdlib'de Kur'an kursuna saldırı: 7 ölü
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Katar'ın talep listesine cevabı Suudi Arabistan'a iletildi
Katar'ın talep listesine cevabı Suudi Arabistan'a iletildi

Kuveyt'in, Katar yönetiminin, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in talep listesine yönelik yanıtını Suudi Arabistan'a ilettiği bildirildi
ABD BMGK'yı acil toplantıya çağırdı
ABD, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı bir şekilde kıtalararası füze denemesi yaptığını kabul ettikleri bildirildi. Ayrıca ABD, son füze denemesini görüşmek üzere BMGK'yı acil kapalı toplantıya çağırdı.
İdlib'de Kur'an kursuna bombalı araçla saldırı 7 ölü
İdlib'de Kur'an kursuna bombalı araçla saldırı: 7 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde, bir Kur'an kursunun önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da roketli saldırı 1 ölü 3 yaralı
Suudi Arabistan'da roketli saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Katif kentinde devriye gezen güvenlik güçlerinin aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında bir polis hayatını kaybetti, 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Al Sani Bir krizin müzakere masası dışında başka çözümü yok
Al Sani: Bir krizin müzakere masası dışında başka çözümü yok

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin vesayeti reddettiğini ifade ederek, krizlerin çözümünün sadece müzakereyle olacağını söyledi
Fransa'da yeni hükümet güvenoyu aldı
Fransa'da yeni hükümet güvenoyu aldı

Fransa'da Başbakan Philippe'in kurduğu hükümet güvenoyu aldı
Mısır'da OHAL üç ay daha uzatıldı
Mısır'da OHAL üç ay daha uzatıldı

Mısır Parlamentosu, OHAL’in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onayladı
DEAŞ'ın Telafer'de 200 Türkmeni infaz ettiği iddia edildi
DEAŞ'ın Telafer'de 200 Türkmeni infaz ettiği iddia edildi

Terör örgütü DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinden kaçmaya çalışan 200 Türkmeni iki ay alıkoyduktan sonra infaz ettiği iddia edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Türkiye çözüm için elinden geleni yapıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Türkiye çözüm için elinden geleni yapıyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC'nin gerekse Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, Kıbrıs'ta bir çözüm için elinden geleni yaptığını belirtti
Almanya da 14 bin PKK yandaşı var
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var

Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var. PKK'nın Almanya'da topladığı para son 10 yılda iki kat arttı
Fransa'dan OHAL açıklaması
Fransa'dan OHAL açıklaması

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki OHAL uygulamasının en geç 1 Kasım'da kaldırılacağını duyurdu
Belarus'tan BM raportörüne resmi ünvanla ziyaret izni çıkmadı
Belarus'tan BM raportörüne resmi ünvanla ziyaret izni çıkmadı

Belarus'un BM İnsan Hakları Özel Raportörü Miklos Haraszti'yi resmi unvanla ülkeye kabul etmediği bildirildi
Afrika ülkelerinin öğüde ya da müdahaleye ihtiyacı yok'
'Afrika ülkelerinin öğüde ya da müdahaleye ihtiyacı yok'

Afrika Birliği Dönem Başkanı Conde, "Afrika'nın karşılaştığı zorluklara kalıcı çözümler bulmak için bir araya geldik. Afrika ülkelerinin tüm meselelerde tek ses olması gerekiyor. Bizim öğüde ya da müdahaleye ihtiyacımız yok" dedi
AB'nin Filistin'e desteği sürecek
AB'nin Filistin'e desteği sürecek

Avrupa Birliği (AB), Filistin emniyet güçleri ve ülkedeki sınır kontrolü için sağladığı yardımların süresini uzattığını açıkladı
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda polise saldırı
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda polise saldırı

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Ariş'te zırhlı polis aracını hedef alan saldırılarda 2 polis öldü, 10 polis yaralandı
Filistin yönetimi Gazzeli memurları erken emekliye ayırdı
Filistin yönetimi Gazzeli memurları erken emekliye ayırdı

Ramallah merkezli Filistin hükümeti, Gazze'deki 6 bin 145 memuru erken emekliye ayırdı.

Haberler

Esed rejiminden 'çatışmasızlık bölgesi'ne hava saldırısı
Esed rejiminden 'çatışmasızlık bölgesi'ne hava saldırısı

Lübnan ordusunun Suriyelilere işkence yaptığı iddiası
Lübnan ordusunun Suriyelilere işkence yaptığı iddiası

Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü
Esed rejimi 13 bin kişiyi işkenceyle öldürdü

Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullandığı doğrulandı
Esed rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullandığı doğrulandı

Esed güçleri Türkmendağı'nı füze ve top atışlarıyla vurdu
Esed güçleri Türkmendağı'nı füze ve top atışlarıyla vurdu

Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi
Rusya'dan ABD'ye 'kimyasal silah' tepkisi

Suriye'de DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 50 sivil öldü
Suriye'de DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 50 sivil öldü

ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi
ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 