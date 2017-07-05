Osmanlı'nın Çanakkale'de kullandığı asırlık top mermileri gün yüzüne çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Seddülbahir Kalesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bulunan top mermileri gün yüzüne çıkarıldı.
Alan başkanlığının Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında, 2015 yılından bu yana Çanakkale Arkeoloji Müzesi gözetiminde devam eden arkeolojik saha araştırmaları çerçevesinde Seddülbahir Kalesi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarında, Osmanlı Devleti'nin Çanakkale cephesinde kullandığı top mermileri bulundu. Bunun üzerine mermiler, bulundukları yerden alındı.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, mermilerin uzmanlar tarafından yapılacak incelemenin ardından koruma altına alınacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale cephesini 102 yıl önce 1915 yılının Kasım ayında ziyaret eden İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener, Sir Henry McMahon ve Fransız General Jean Marie Brulard ile bir kaynakta yer alan fotoğraftaki karede görülen ve kullanıma hazır olarak bırakılmış Krupp L22 tipindeki top mermilerinden bazıları, başkanlığımızın yürüttüğü arkeolojik saha araştırmaları sırasında gün ışığına çıkarıldı. 102 yıl geçmesine rağmen muharebe alanlarının hala canlılığını koruduğunu gösteren top mermileri 75 santimetre uzunluğa, 28 santim çapa ve 100 kilogramı aşan ağırlığa sahiptir."
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Seddülbahir Kalesi'nde sürdürdüğü restorasyon çalışmalarında Osmanlı Devleti'nin kullandığı top mermileri bulundu
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