Ulaştırma Bakanı Arslan Çamlıca gişeleri için tarih verdi

Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs için "Bu son" açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsviçre'deki Kıbrıs Konferansı sonrası "Gösterebileceğimiz iyi niyeti ve esnekliği gösteriyoruz. Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük" açıklaması yaptı