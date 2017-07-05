Katar'ın 13 maddelik talep listesine cevabı Suudi Arabistan'a iletildi

Kuveyt'in, Katar yönetiminin, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in talep listesine yönelik cevabını Suudi Arabistan'a ilettiği bildirildi
Suudi Arabistan'a ait El-Arabiyye televizyon kanalının haberine göre, KuveytKabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah es-Sabah, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.
Sabah, talep listesine yönelik geçen pazartesi günü Katar'ın Kuveyt'e teslim ettiği cevabı Cubeyr'e iletti.
Haberde, Doha'nın cevabının içeriğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.
Katar'a tavır alan söz konusu ülkelerin dışişleri bakanlarının, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin daveti üzerine bugün Mısır'da bir araya gelmesi ve Katar ile ilişkilerde atılacak adımları ele alması bekleniyor.
Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in, Doha yönetimine, ilişkilerin düzeltilmesi için Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması gibi maddelerin de bulunduğu 13 maddelik talep listesi yöneltmişti.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın daha önce kendilerine ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik cevabını geçen pazartesi günü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a teslim etmişti.
Katar yönetiminin, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 13 maddelik talep listesine yönelik cevabı Suudi Arabistan'a iletildi
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