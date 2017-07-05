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UNESCO'dan 'Kudüs' kararı
UNESCO'dan 'Kudüs' kararı

UNESCO Dünya Miras Komitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı kabul ettiği bildirildi.

Polonya'nın Krakov kentinde toplanan 41. UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin heyeti tarafından sunulan, Kudüs ve çevresinde İsrail hakimiyetinin olamayacağını kabul eden bir tasarıyı oyladı. Ayrıca tasarı metninde, İsrail'in eski şehirde arkeolojik kazılar gerçekleştirmesi de kınandı.

İSRAİL'İN KUDÜS ÜZERİNDE EGEMENLİĞİNİN OLMADIĞI VURGULANDI

Tasarıda, İsrail'in Doğu Kudüs başta olmak üzere bölgede uluslararası hukuka aykırı çalışma ve kazılar gerçekleştirdiği, tünel ve benzeri projeleri hayata geçirmek için teşebbüslerde bulunduğu belirtilerek, şehrin üzerinde egemenliğinin olmadığı vurgulandı.

Türkiye, Azerbaycan ve Endonezya'nın da aralarında olduğu 10 ülke tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Filipinler, Jamaika ve Burkina Faso ise "ret" oyu verdi. Portekiz, Polonya ve Finlandiya'nın da bulunduğu 8 ülkeden oluşan blok ise çekimser kaldı.

Dünya Miras Komitesinin toplantısında tasarı hakkında görüşmelerin yapıldığı sırada "Yahudi Soykırımı" sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra söz alan Küba temsilcisi, aynı şekilde hayatını kaybeden Filistinliler için de saygı duruşu çağrısı yaparak tüm heyeti ayağa kalkmaya davet etti.

Aynı komite cuma günü de "El Halil'in bir Filistin kenti olarak" tehlike altındaki dünya mirası ilan edilmesi amacıyla oylama yapılacak.

UNESCO Yönetim Kurulu geçen mayıs ayında İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı bir karar tasarısını oylayarak kabul etmişti.



İlgili Konular UNESCO Kudüs İsrail filistin
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