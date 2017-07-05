UNESCO'dan 'Kudüs' kararı

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin, İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı kabul ettiği bildirildi.
Polonya'nın Krakov kentinde toplanan 41. UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filistin heyeti tarafından sunulan, Kudüs ve çevresinde İsrail hakimiyetinin olamayacağını kabul eden bir tasarıyı oyladı. Ayrıca tasarı metninde, İsrail'in eski şehirde arkeolojik kazılar gerçekleştirmesi de kınandı.
Tasarıda, İsrail'in Doğu Kudüs başta olmak üzere bölgede uluslararası hukuka aykırı çalışma ve kazılar gerçekleştirdiği, tünel ve benzeri projeleri hayata geçirmek için teşebbüslerde bulunduğu belirtilerek, şehrin üzerinde egemenliğinin olmadığı vurgulandı.
Türkiye, Azerbaycan ve Endonezya'nın da aralarında olduğu 10 ülke tasarının kabul edilmesi yönünde oy kullandı. Filipinler, Jamaika ve Burkina Faso ise "ret" oyu verdi. Portekiz, Polonya ve Finlandiya'nın da bulunduğu 8 ülkeden oluşan blok ise çekimser kaldı.
Dünya Miras Komitesinin toplantısında tasarı hakkında görüşmelerin yapıldığı sırada "Yahudi Soykırımı" sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra söz alan Küba temsilcisi, aynı şekilde hayatını kaybeden Filistinliler için de saygı duruşu çağrısı yaparak tüm heyeti ayağa kalkmaya davet etti.
Aynı komite cuma günü de "El Halil'in bir Filistin kenti olarak" tehlike altındaki dünya mirası ilan edilmesi amacıyla oylama yapılacak.
UNESCO Yönetim Kurulu geçen mayıs ayında İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı bir karar tasarısını oylayarak kabul etmişti.
UNESCO Dünya Miras Komitesi, İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddiaları ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı onayladı
Katar yönetiminin, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in 13 maddelik talep listesine yönelik cevabı Suudi Arabistan'a iletildi
ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı bir şekilde kıtalararası füze denemesi yaptığını kabul ettikleri bildirildi. Ayrıca ABD, son füze denemesini görüşmek üzere BMGK'yı acil kapalı toplantıya çağırdı.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde, bir Kur'an kursunun önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı
Katif kentinde devriye gezen güvenlik güçlerinin aracına yönelik düzenlenen terör saldırısında bir polis hayatını kaybetti, 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin vesayeti reddettiğini ifade ederek, krizlerin çözümünün sadece müzakereyle olacağını söyledi
Mısır Parlamentosu, OHAL’in ülkenin bütün bölgelerinde üç ay daha uzatılması kararını onayladı
Terör örgütü DEAŞ'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinden kaçmaya çalışan 200 Türkmeni iki ay alıkoyduktan sonra infaz ettiği iddia edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek KKTC'nin gerekse Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Guterres'in öngördüğü çerçevenin içinde kalarak, Kıbrıs'ta bir çözüm için elinden geleni yaptığını belirtti
Almanya’da 14 bin PKK yandaşı var. PKK'nın Almanya'da topladığı para son 10 yılda iki kat arttı
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkedeki OHAL uygulamasının en geç 1 Kasım'da kaldırılacağını duyurdu
Belarus'un BM İnsan Hakları Özel Raportörü Miklos Haraszti'yi resmi unvanla ülkeye kabul etmediği bildirildi
Afrika Birliği Dönem Başkanı Conde, "Afrika'nın karşılaştığı zorluklara kalıcı çözümler bulmak için bir araya geldik. Afrika ülkelerinin tüm meselelerde tek ses olması gerekiyor. Bizim öğüde ya da müdahaleye ihtiyacımız yok" dedi
Avrupa Birliği (AB), Filistin emniyet güçleri ve ülkedeki sınır kontrolü için sağladığı yardımların süresini uzattığını açıkladı
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Ariş'te zırhlı polis aracını hedef alan saldırılarda 2 polis öldü, 10 polis yaralandı