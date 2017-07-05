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739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edilmesine karar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personelinin görevlerine iade edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle daha önce açığa alınan değişik rütbelerdeki bazı emniyet personeli hakkındaki incelemeler tamamlandı.

İncelemeler sonucu 739 emniyet personelinin FETÖ ile bağlantısı tespit edilemedi.

Söz konusu emniyet mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayının ardından dün itibarıyla görevlerine iade edilmeye başlandı.



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