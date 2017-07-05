09:31, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.30/17.00/13.30)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 49. Genel Kurulunun açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne, Tüpraş yol ayrımından devam ediyor.

(Kocaeli/09.00)

4- Başbağlar katliamının 24. yılı

- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katılımıyla Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak, anıt ve şehitlik ziyaret edilecek.

(Erzincan/10.30/12.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilkent Otel'de Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenecek "Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi" açılış törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

2 - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Votorantim Cimentos Sivas Fabrikası ve Hilton Garden Inn Oteli'nin açılışına iştirak edecek.

(Sivas/12.00/14.00)

3 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Amedi Camara ve Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Al Mustafa Garba ile Bakanlık'ta bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

EKONOMİ

1 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, OSBÜK Genel Kuruluna ve CEO Club Industry 4.0 Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/İstanbul/17.00)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 4.5G Kırsal Mobil Kapsamı Projesi 2. Faz Sözleşme İmza Töreni’ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla, sekizinci gününde İsviçre'de devam edecek.

- Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki bir heyet temsil ediyor.​

(Crans-Montana)

2- Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu 5. toplantının ikinci ve son günü takip edilecek.

(Astana)

3- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek.

(Paris)

4- Almanya'ya resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.

(Berlin)



5- BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze denemesini görüşecek.

(New York)

6- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

9- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)

SPOR

1- Avrupa 17 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Finalleri Konya'da sürüyor.

- Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Konya/19.00)