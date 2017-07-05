09:56, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Özbekistan'dan Türkmenistan'a direk uçuşlar başlayacak





Aşkabat ve Taşkent yıl sonuna kadar direkt uçuşları başlatacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'ın Uzbekistan Airways ve Türkmenistan havayolu şirketlerinin Taşkent ve Aşkabat arasındaki direkt uçuşların başlaması konusunda 30 Haziran tarihinde bir anlaşma imzaladıkları bildirildi. Haber Özbekistan Hava Yolları şirketi sayfasında yayınlandı. Haberde, "Türkmenistan hava yolu uçakları Aşkabat-Taşkent seferlerini 2017 sonuna doğru başlatacaktır" denildi. İki hava yolu temsilcilerinin anlaşması 20 Mayıs tarihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’in Türkmenistan ziyareti sırasında imzalanan İşbirliği Mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirildi.





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