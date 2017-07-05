10:16, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Kazakistan’dan Kırgızistan’a 100 milyon dolar





Kazakistan, AEB’e entegrasyon sürecini teşvik etmek için Kırgızistan’a 100 milyon dolar verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan’ın, Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) entegrasyon sürecini teşvik etmek için Kırgızistan’a 100 milyon dolar verilmesiyle ilgili yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imzaladığı bildirildi. Kazakistan cumhurbaşkanlığında yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in "Avrasya ekonomik entegrasyon koşullarında Kazakistan ve Kırgızistan hükümetleri arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi anlaşmasınının onaylanmasıyla" ilgili yasayı imzaladığı belirtildi. Geçen yıl aralık ayında imzalanan anlaşma, Kazakistan’ın, gümrük altyapısının iyileştirilmesi için Kırgızistan’a 100 milyon dolar tahsis edilmesini öngörüyor. 2015 ağustos ayında AEB üyesi olan Kırgızistan, daha önceden Kazakistan ile olan sınırındaki gümrük kontrol geçişlerindeki donatımların zayıf olmasından dolayı AEB ülkelerine ürün ihraç etmekte sorunlar yaşadı.

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