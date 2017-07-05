Güncelleme: 09:22, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

BM'den Kuzey Kore'ye 'provokasyonlara' son verme çağrısı





BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesin yapmasını kınayarak Pyongyang yönetimine provokasyonlara son verme çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarının "arsız" şekilde ihlali olduğu belirtilerek, bu eylemin gerginliği tehlikeli bir şekilde artıracağı vurgulandı. Genel Sekreter Antonio Guterres'in denemeyi kınadığı ve Kuzey Kore liderlerine provokasyonlara son vererek uluslararası yükümlülüklerine uyma çağrısı yaptığı duyurulan açıklamada, Guterres'in bu ciddi sınamaya karşı uluslararası toplumun birlik olmasını istediği ifade edildi. BM Güvenlik Konseyi bugün toplanıyor Öte yandan, füze denemesi nedeniyle ABD, Japonya ve Güney Kore, BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, Konseyin bugün yerel saatle 15.00'te (TSİ 22.00) toplanacağı bildirildi. Toplantının açık yapılacağı bilgisi verildi.

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