9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 25 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, Van merkezli Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin'de meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Van merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Van merkezli 9 ilde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı
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