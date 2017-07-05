11:29, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 25 gözaltı



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Van merkezli 9 ilde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekipleri, Van merkezli Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin'de meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Van merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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