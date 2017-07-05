11:24, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık





Tacikistan ve Pakistan Bölgesel dayanışma adına stratejik ortaklık yolu konulu ortaklık bildirisi imzalamaya hazırlanıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan medyasına göre, Tacikistan ile Pakistan önümüzdeki günlerde bir stratejik ortaklık bildirisi imzalayacak. "Bölgesel dayanışma adına stratejik ortaklık yolu" adı verilen belge Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif’in 5-6 Temmuzda Tacikistan'a yapacağı ziyareti sırasında imzalanacak. Nawaz Şerif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve yatırım işbirliğinin geleceği konularını ele alacak. Ziyaret sırasında Pakistan ve Tacikistan iş konseyinin toplantısı da yapılacak.





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