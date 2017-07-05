11:44, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Suriyelilerle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Son günlerde Suriyelilerle yaşanan gerginliklerle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, "Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmakta, misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte, bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

'SUÇ İŞLEME VE SUÇA KRIŞMA ORANLARI OLDUKÇA AZDIR'

Açıklamada, "Suriyeli misafirlerimizin suç işleme ve suça karışma oranları, elimizdeki verilerle karşılaştırıldığında, kamuoyuna yansıtılan verilerle örtüşmemekte, rakamlar bunun tam tersini göstermektedir.Suriyelilerin Türkiye’de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye’deki toplam nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz genel suçlarına göre oldukça azdır." denildi.

'KARIŞTIKLARI OLAYLARDA YÜZDE 5'LİK AZALMA OLDU'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriyelilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1,32’dir. Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır. Ayrıca 2017’de Suriyelilerin karıştıkları suç olaylarında, nüfuslarındaki artışa rağmen bir önceki yılın ilk 6 ayına oranla yüzde 5’lik bir azalma olmuştur."