12:04, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Cebelitarık, sigortacıların yeni gözdesi





Cebelitarık bugüne kadar sigorta şirketleri, fon yöneticileri ve finansal teknoloji firmalarından 26 lisans başvurusu aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Londra merkezli firmalar Brexit sonrası konumlarını korumak için çabalıyorlarken İngiliz bölgesi Cebelitarık, İngiltere'ye girmek isteyen Avrupalı ​​şirketleri cezbediyor. Institutional Investor tarafından hazırlanan bir rapora göre Cebelitarık bugüne kadar sigorta şirketleri, fon yöneticileri ve finansal teknoloji firmalarından 26 lisans başvurusu aldı. Cebelitarık'ın ticaret bakanı Albert Isola, İngiliz hükümetinin Cebelitarık'ın İngiltere'ye eşdeğer düzenleyici statüsünü kaybetmeyeceğine dair güvence verdiğini söyledi.





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