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Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemesini bizzat izlediği ve denemelerde görev alan bilimadamlarına, 'Yankilere sık sık büyük ve küçük 'hediye paketleri' yollamaları' talimatını verdiği belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore devlet televizyonu KRT'de yayınlanan haberde, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un, füze denemesini izlerken çekildiği iddia edilen görüntüler ile Kuzey Kore liderinin ülkenin nükleer silahlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceği ve Washington'a nükleer ve füze denemelerinden oluşan yeni "hediye paketleri" göndermeye devam edeceğine dair mesajlarına yer verildi.

Haberde, açık bir alanda, etrafında generaller ve bürokratlarla bilgisayar monitörlerinin önünde ayakta alkış tutarken görülen Kim'in görüntüleri yer aldı. Haberde, Kim'in denemeyi, "yüzünde büyük bir gülümsemeyle" seyrettiği belirtilerek Kuzey Kore liderinin bilim adamlarına "Yankilere irili ufaklı hediye paketleri göndermeye devam edin." dediği ifade edildi.

ABD ve GÜNEY KORE'DEN ASKERİ KARŞILIK

Öte yandan Kore yarımadasındaki ABD ve Güney Kore kuvvetleri, Kuzey'in denemesine karşılık güç gösterisi olarak, Güney Kore karasularına yüksek isabetli füzelerle atışlar yaptı.

 



İlgili Konular Kim Jong-un trump Kuzey Kore ABD
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