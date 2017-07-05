Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:38, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Bilim Teknoloji
12:21, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Interpol Türkiye'nin veri girişini engelliyor
Interpol Türkiye'nin veri girişini engelliyor

Interpol, 15 Temmuz sonrası binlerce kaçak FETÖ’cünün ismini bildiren Türkiye’nin yeni veri girişini askıya aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İnterpol), 15 Temmuz kanlı kalkışması sonrası Türkiye’nin aranan şahışlar veri tabanına giriş yetkisini askıya aldığı ortaya çıktı. Emniyet darbe girişiminden sonra Kaçak 60 bin kaçak FETÖ’cü için İnterpol’e bildirim yaptı. Ancak İnterpol sayının fazla olması gerekçesiyle ‘güven sorunu’ olduğunu belirterek, Türkiye’yi askıya aldı. Böylece FETÖ firarileri başta Avrupa ve ABD olmak üzere bir çok ülkede rahatlıkla gezebildi. Çünkü paralel yapı mensubu yakalanmadan yurtdışına kaçtığında mevcut pasaportuyla gezebiliyor çünkü sistemde isminin üzerine bir tahdit gözükmüyor.

Ülkelerin aradıkları şahsa ait pasaport bilgilerini kaydettikleri veri tabanı, İnterpol GBT’si olarak da biliniyor. Bu veri tabanına kayıtlı olan pasaport numarasını dünyanın neresinde olursa olsun sisteme takıldığı anda İnterpol harekete geçiyor ve kaçak şahıslar için gözetim işlemi yapılıyor. Ancak İnterpol’ün bu kararı FETÖ’cülerin bu veri tabanına girmesini engelledi. Türkiye yaklaşık bir yıldır Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın kararını değiştirmesi için girişimlerini sürdürüyor. İsimlerin rastgele belirlenmediği, FETÖ’den aranan binlerce kişiyle ilgili adli soruşturmalar yapıldığı İnterpol Genel Sekreterliği ile paylaşıldı. Bu isimlerin yıllardır süren hukuki soruşturmalar sonucunda tespit edildiğinin belirtildiği öğrenildi. İnterpolün bu yaklaşımı farklı ülkelere kaçan FETÖ’cülerin Türkiye’ye iade edilme endişesi yaşamadan, mevcut pasaportları ile seyahat etmesine olanak tanıyor.

Aralarında FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara’nın da olduğu yargı mensubu, NATO’da görevli asker, gazeteci, polis, bürokrat gibi çok sayıda örgüt üyesi başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde rahatlıkla yaşamını sürdürüyor. Bir çok FETÖ üyesinin de iltica başvurusunda bulunduğu ve taleplerinin kabul gördüğü biliniyor. Firari FETÖ’cülerin Türkiye’den kaçmak için insan kaçakçılığı yapan çetelerle anlaştığı ve farklı yollardan ülkeden çıkmak için çabaladığı da ortaya çıkmıştı. Tüm bu tabloda İnterpol’ün kararı da FETÖ’nün firarileri için tam da istedikleri imkanı sağlamış oldu. 



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi İnterpol
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
Interpol Türkiye'nin veri girişini engelliyor
Interpol Türkiye'nin veri girişini engelliyor

Interpol, 15 Temmuz sonrası binlerce kaçak FETÖ’cünün ismini bildiren Türkiye’nin yeni veri girişini askıya aldı
Birbirinin yörüngesinde dönen kara delik çifti keşfedildi
Birbirinin yörüngesinde dönen kara delik çifti keşfedildi

Gökbilimciler, iki süper kütleli kara deliğin çarpışarak birleşmeden önce birbirinin yörüngesinde hareket ettiğini tespit etti.
Satürn'ün aydınlanma çizgisi görüntülendi
Satürn'ün aydınlanma çizgisi görüntülendi

Satürn'ün aydınlanma çizgisinin ekvatoral eksende, gezegenin halkalarına düşey olarak eğik açıyla çekildiği görülüyor.
Faturalı hat tercihinde artış
Faturalı hat tercihinde artış

Türkiye'de son bir yılda faturalı mobil abonelerin oranı yüzde 49'dan yüzde 52,1'e çıktı.
Çin de bulunan yusufçuk fosili 200 milyon yaşında
Çin’de bulunan yusufçuk fosili 200 milyon yaşında

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 2013 yılında yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan yusufçuk fosili üzerinde yapılan çalışmalarda böceğin 200 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi
Türk bilim adamlarından 'meteor yasası' talebi
Türk bilim adamlarından 'meteor yasası' talebi

Türk bilim adamları, uzay çalışması yapan birçok ülkedeki meteorlar ile ilgili düzenlemelerin Türkiye'de de hayata geçirilmesini talep ediyor
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor
Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kuruluyor

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ostim Teknik Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin Yüksekögretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşüldü.
Mobil kaza tutanağı' zamandan tasarruf sağlıyor
'Mobil kaza tutanağı' zamandan tasarruf sağlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince geliştirilen "Mobil kaza tutanağı", hem sürücülere hem de polislere zamandan tasarruf sağlıyor
Güney Kore firmalarından Bulgaristan teknoloji fuarına ilgi
Güney Kore firmalarından Bulgaristan teknoloji fuarına ilgi

Dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olan Kore, Filibe’deki Uluslararası Fuarı ziyaret etti
İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu
İTÜ'lü öğrenciler ABD'de 4'ncü oldu

İTÜ'lüler tasarladıkları 'Altınay Mars Kaşifi' aracıyla ABD'de yapılan Üniversiteler arası Robotik Araç Yarışması'nın finalinde yarıştı.
NASA'ya 12 yeni astronot
NASA'ya 12 yeni astronot

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 18 binden fazla aday arasından 5'i kadın 12 yeni astronot seçti
En sıcak gezegen keşfedildi
En sıcak gezegen keşfedildi

Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin yüzey sıcaklığının 4 bin 300 derece olduğu tespit edildi
Apple yeni ürünlerini tanıttı
Apple yeni ürünlerini tanıttı

Apple, işletim sistemi ve uygulamalarıyla bilgisayar ve tabletlerindeki yenilikleri tanıttı
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı
NASA kütle çekimsel dalgaları üçüncü kez kayda aldı

Dünya'dan üç milyar ışık yılı ötede çarpışarak birleşen iki dev kara delikten yayılan kütle çekimsel dalgalar yeryüzüne ulaştığı anda kayda geçirildi
Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi
Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri sona erdi

Düzce'de üç gün süren Astronomi ve Gök Bilim Şenlikleri son gününde. Astronomi eğitmeni Koçer, "Bu yıldan itibaren orta öğretimdeki fen bilgisi kitaplarında astronomi konuları, içerik olarak artarak devam edecek" dedi
Google Chrome reklamları engelleyecek
Google Chrome reklamları engelleyecek

Google, internet tarayıcı programı Chrome'un gelecek sene piyasaya sürülecek yeni versiyonunun internetteki reklamları önleyeceğini duyurdu

Haberler

739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi

Hatay'da 'ByLock'çu 19 kişi tutuklandı
Hatay'da 'ByLock'çu 19 kişi tutuklandı

Düzce'de ByLock'çu olduğu iddia edilen 14 şüpheli gözaltında
Düzce'de ByLock'çu olduğu iddia edilen 14 şüpheli gözaltında

Rusya'da FETÖ'ye darbe
Rusya'da FETÖ'ye darbe

FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi

15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak

Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı
Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı

15 Temmuz gecesi 'darbe karşıtı nöbet' yeniden başlayacak
15 Temmuz gecesi 'darbe karşıtı nöbet' yeniden başlayacak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 