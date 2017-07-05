'Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini" duyurdu.
Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in resmi haber ajanslarında yayınlanan ortak açıklamada, "Söz konusu 4 ülke, talep listesine cevap almak için Katar'a 3 Temmuz'a kadar verilen ve daha sonra Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın isteği üzerine 48 saat daha uzatılan sürenin dün gece yarısı sona ermesinden hemen önce Doha yönetiminin cevabını teslim aldı." denildi.
Açıklamada ayrıca, "Kuveyt aracılığıyla iletilen bu cevaba uygun zamanda karşılık verilecektir." ifadesi kullanıldı.
Katar'ın verdiği cevabın içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn dışişleri bakanlarının, bugün Kahire'de bir araya gelmesi ve Katar ile ilişkilerde atılacak adımları ele alması bekleniyor.
Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi yöneltmiş ve cevap vermesi için Katar'a 3 Temmuz'a kadar süre tanımıştı. Kuveyt Emiri'nin talebiyle 48 saat daha uzatılan bu süre dün gece yarısı itibariyle sona ermişti.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, ambargo uygulayan Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın daha önce kendilerine ilettiği 13 maddelik talep listesine yönelik cevabını pazartesi günü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a teslim etmişti.
Kuveyt Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah es-Sabah da dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelerek, Katar'ın yanıtını Cubeyr'e aktarmıştı.
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