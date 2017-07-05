12:43, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Astana'daki toplantının son gününde gündem: Çatışmasızlık bölgeleri





Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor. Astana'da dün başlayan toplantı, Rixos President Oteli'nde Türkiye, Rusya, İran, askeri muhalefet ve rejim heyetleri arasındaki ikili görüşmelerle sürüyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anuar Caynakov, ana toplantının TSİ 13.00 civarında başlayacağını bildirdi. Toplantıya katılan kaynaklardan dün, Rusya'nın heyetlere, güney cephesinin durumunu ABD ile görüşmek istediği bilgisi edinilmişti. Garantör ülkelerin görüştüğü diğer konuları, "çatışmasızlık bölgeleri"nin sınırları boyunca güvenlikli bölgelerin belirlenmesi, mayınların temizlenmesi, bölgelerin güvenliğini sağlayacak kontrol güçlerinin yapısı, ateşkesin denetlenmesi için garantörler arasında koordinasyon merkezi kurulması ve rejim cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması oluşturuyor.

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