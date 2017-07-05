Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:30, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Asya
13:24, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi

Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Vietnam'ın, Güney Çin Denizi'nde petrol bulmak için sondaj çalışmalarına başladığı ileri sürüldü.

BBC'nin merkezi Singapur'da bulunan Moyes&Co. şirketinden danışman Ian Cross'un açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisi, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladı.

Cross, "Deepsea Metro I" sondaj gemisinin 21 Haziran'da Vietnam'ın 400 kilometre açıklarında bir bölgede çalışmaya başladığını ve çalışmaların gizli tutulduğunu kaydetti.

Diğer petrol endüstrisi kaynakları ise Talisman-Vietnam'ın, Çin ile ilişkileri bozmak istemediği için son 3 yıldır sondaja izin vermediğini öne sürdü.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE EGEMENLİK SORUNU

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üstünde hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sulardaki konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.



İlgili Konular vietnam Güney Çin Denizi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası 26 yaralı
Bulgaristan'da zincirleme trafik kazası, 26 yaralı

Bulgaristan E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı
Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda
Rusya'nın 100 gemisi okyanuslarda

Rusya Deniz Kuvvetleri’ne ait 100 gemi okyanuslarda bekliyor
Japonya'da nüfusta rekor azalma
Japonya'da nüfusta rekor azalma

Japonya'da nüfusun 2016'da son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 127 milyonluk Japonya nüfusu son 8 yıldır azalıyor.
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi
Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi

Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Astana'daki toplantının son gününde gündem Çatışmasızlık bölgeleri
Astana'daki toplantının son gününde gündem: Çatışmasızlık bölgeleri

Astana'da beşincisi düzenlenen Suriye toplantısının son gününde, taraflar, "çatışmasızlık bölgeleri"ne dahil edilecek alanlar, bölgelerin sınırları, güvenliği ve idaresi konularını görüşüyor
Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'
'Katar'ın cevabına uygun zamanda karşılık verilecek'

Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, "Doha yönetiminin 13 maddelik talep listesine verdiği cevabın teslim alındığını ve uygun bir zamanda karşılık verileceğini" duyurdu
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma
Kuzey Kore'den ABD'ye 'hediye paketli' meydan okuma

İlk başarılı uzun menzilli kıtalar arası füze denemesini gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemesini bizzat izlediği ve denemelerde görev alan bilimadamlarına, 'Yankilere sık sık büyük ve küçük 'hediye paketleri' yollamaları' talimatını verdiği belirtildi
Cebelitarık sigortacıların yeni gözdesi
Cebelitarık, sigortacıların yeni gözdesi

Cebelitarık bugüne kadar sigorta şirketleri, fon yöneticileri ve finansal teknoloji firmalarından 26 lisans başvurusu aldı
Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık
Tacikistan ve Pakistan'dan stratejik ortaklık

Tacikistan ve Pakistan Bölgesel dayanışma adına stratejik ortaklık yolu konulu ortaklık bildirisi imzalamaya hazırlanıyor
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 20 ölü
Hindistan'da muson yağmurlarının yol açtığı selde 20 ölü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde en az 20 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 4 günlük 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili
ABD'de 4 günlük 'kanlı' Bağımsızlık Günü tatili

ABD’nin Chicago kentinde 4 gün süren bağımsızlık günü tatili süresince meydana gelen silahlı saldırılarda 8 kişi öldürüldü, 55 kişi yaralandı
ABD'den peş peşe 'Kuzey Kore' açıklamaları
ABD'den peş peşe 'Kuzey Kore' açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayarak, "Küresel bir tehdidi durdurmak için küresel bir eylem gerekir." dedi. Pentagon Sözcüsü Dana White ise yazılı açıklamasında, Pyongyang'ın kıtalararası balistik füze denemesini kınadı
Yemen'de on binlerce çocuğun hayatı kolera salgını nedeniyle tehlikede
Yemen'de on binlerce çocuğun hayatı kolera salgını nedeniyle tehlikede

Dünyadaki en kötü kolera salgınının Yemen'de görüldüğü ve bu durumun ülkedeki on binlerce çocuğun hayatını tehdit ettiği bildirildi
Kazakistan dan Kırgızistan a 100 milyon dolar
Kazakistan’dan Kırgızistan’a 100 milyon dolar

Kazakistan, AEB’e entegrasyon sürecini teşvik etmek için Kırgızistan’a 100 milyon dolar verecek
Özbekistan'dan Türkmenistan'a direk uçuşlar başlayacak
Özbekistan'dan Türkmenistan'a direk uçuşlar başlayacak

Aşkabat ve Taşkent yıl sonuna kadar direkt uçuşları başlatacak

Haberler

Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırdığı iddiası
Çin'in Güney Çin Denizi'ni silahlandırdığı iddiası

Japonya'dan Güney Kore'ye tatbikat protestosu
Japonya'dan Güney Kore'ye tatbikat protestosu

Filipinler'den Çin'e "Güney Çin Denizi" uyarısı
Filipinler'den Çin'e quot Güney Çin Denizi quot uyarısı

Pekin'den ABD'ye Güney Çin Denizi tepkisi
Pekin'den ABD'ye Güney Çin Denizi tepkisi

Çin ile ABD arasında 'Güney Çin Denizi' gerginliği
Çin ile ABD arasında 'Güney Çin Denizi' gerginliği

Asya-Pasifik’de 2016 yılı dinamikleri
Asya-Pasifik de 2016 yılı dinamikleri

Çin, ABD denizaltısını iade etti
Çin ABD denizaltısını iade etti

Çin el koyduğu ABD denizaltısını teslim edecek
Çin el koyduğu ABD denizaltısını teslim edecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 