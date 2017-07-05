13:24, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

Vietnam'ın Güney Çin Denizi'nde petrol aradığı iddia edildi





Uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisinin, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Vietnam'ın, Güney Çin Denizi'nde petrol bulmak için sondaj çalışmalarına başladığı ileri sürüldü. BBC'nin merkezi Singapur'da bulunan Moyes&Co. şirketinden danışman Ian Cross'un açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, uluslararası Talisman-Vietnam şirketiyle sözleşmeli sondaj gemisi, Vietnam'ın güneydoğu sahili açıklarında petrol arama çalışmalarına başladı. Cross, "Deepsea Metro I" sondaj gemisinin 21 Haziran'da Vietnam'ın 400 kilometre açıklarında bir bölgede çalışmaya başladığını ve çalışmaların gizli tutulduğunu kaydetti. Diğer petrol endüstrisi kaynakları ise Talisman-Vietnam'ın, Çin ile ilişkileri bozmak istemediği için son 3 yıldır sondaja izin vermediğini öne sürdü. GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE EGEMENLİK SORUNU Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üstünde hava üssü ve sivil tesisler inşa ederek ihtilaflı sulardaki konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor. Washington yönetimi, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nin, seyrüsefer özgürlüğüne sahip uluslararası sulara dahil olduğunu ileri sürerek bölgeye askeri unsurlar gönderiyor. ABD yetkilileri, tartışmalı sulardaki yapay adalarda tesisler inşa eden Çin'e "uluslararası hukuku ihlal ederek bölgeyi askerileştirdiği" suçlamasında bulunuyor.

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