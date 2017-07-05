Petrol hattından hırsızlık yapan şebekeye operasyon

Başbağlar katliamı 24 yıldır aydınlatılamadı

Madımak otelinde yaşananlardan 3 gün sonra Başbağlar'da 33 kişinin katledilmesinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Her iki olayın da aynı eller tarafından tertiplendiği, Alevi-Sünni çatışması hedeflendiği yıllarca dillendirildi; ancak şu ana kadar olayın asıl failleri hiç yakalanmadı.