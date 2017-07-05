Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:30, 05 Temmuz 2017 Çarşamba
Güncel
14:46, 05 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
15 Temmuz'da FSM'yi kapatan darbecilere istenen cezalar belli oldu
15 Temmuz'da FSM'yi kapatan darbecilere istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 15'i tutuklu 61 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 574 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tek taraflı kapatılması için o bölgeye sevk edilen bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir üsteğmen, 10 uzman çavuş ve 47 er olmak üzere toplam 61 şüphelinin eylemlerine yer verildi.

Darbe girişimini protesto etmek için köprüye giden vatandaşlardan Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Şükrü Bayrakçı’ın hayatını kaybettiği, 31'i ağır 49 kişinin de yaralandığı bilgisi verilen iddianamede, bu olaylara ilişkin detaylar anlatıldı.

Köprüde bulunan maktullerden Hasan Kaya'yı şüphelilerden Yarbay Adnan Uygun'un, İsmail Kefal'i uzman çavuşlar Ferhat Kaymakcı, Murat Berkmen ve Ebubekir Yücel'in, kullandığı aracın tankla ezilmesi sonucunu hayatını kaybettiği belirtilen Şükrü Bayrakçı'yı ise Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz'ün öldürdüğü öne sürüldü. 

ALTI KİŞİYE DÖRDER, 55 KİŞİYE İSE ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, tutuklu şüpheli Yarbay Adnan Uygun'un, "Anayasayı ihlal", "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenirken, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 ile 15, "40 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 690 yıl ile bin 60 yıla ve "silahla kasten yaralama” suçundan da 6 ile 18 yıl olmak üzere toplam 703 yıl 6 ile bin 93 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi

Üsteğmen Mustafa Ceyhan ve ve uzman çavuş Seyit Ahmet Gündüz için de aynı suçlardan dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "31 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, uzman çavuşlar Ebubekir Yücel, Ferhat Kaymakcı ve Murat Berkmen'in de yine dörder kez ağırlaştırılmış müebbet, "39 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 3 kez hafif şekilde kasten yaralama ve silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından da 680 yıl 6 aydan bin 51 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. 

Şüpheliler Caner Omay , Erçin Keskin, Gökhan Bolu, Hilmi Ertuğrul, Onur Yeniburgaz ve Muhammet Hanifi Ertosun'un, "Anayasayı ihlal" ve "TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan 541 yıl 6 aydan 838'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, şüpheliler Ayhan Tüfekli, Azmi Alan, Bahadır Köse ve Oğuz Aktürk'ün de benzer şekilde üçer kez ağırlaştırılmış ve 7,5 yıldan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

İddianamede, 45 şüphelinin de, "darbeye teşebbüs” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan ise 7,5 ile 15 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması istendi.



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
KEİPA 49 Genel Kurulu'nda Kırım gerilimi
KEİPA 49. Genel Kurulu'nda Kırım gerilimi

TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 49. Genel Kurulu'nda, Ukrayna ve Rusya Federasyonu heyetleri arasında Kırım gerilimi yaşandı
4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonda 16 gözaltı
4 ilde PKK'nın şehir yapılanmasına operasyonda 16 gözaltı

Tunceli merkezli 4 ilde, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı
15 Temmuz'da FSM'yi kapatan darbecilere istenen cezalar belli oldu
15 Temmuz'da FSM'yi kapatan darbecilere istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Petrol hattından hırsızlık yapan şebekeye operasyon
Petrol hattından hırsızlık yapan şebekeye operasyon

Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda boru hatlarından ham petrol çaldığı ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı
Suriye'nin güneyi için ABD-Rusya hamlesi
Suriye'nin güneyi için ABD-Rusya hamlesi

Rusya'nın Suriye'nin güneyini, çatışmasızlık bölgesi kapsamından çıkarma teklifinin ardından, ABD yeni bir plan paylaştı
Türkiye de yaşayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 6 yalan haber
Türkiye’de yaşayan Suriyelilerle ilgili internette yayılan 6 yalan haber

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye’nin kapılarını açtığı Suriyelilerle ilgili internette kasıtlı olarak yayılan 6 yanlış bilgi ve gerçekler...
Başkent'te 'su tasarrufu' çağrısı
Başkent'te 'su tasarrufu' çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu, su tüketiminin 3 Temmuz'da 1 milyon 450 bin metreküpe ulaştığı kentte, suyun tasarruflu kullanılması uyarısında bulundu
Suriyelilerle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Suriyelilerle ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriyelilerle gerginliğin abartılarak infial yaratıldığı belirtildi
9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 25 gözaltı
9 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 25 gözaltı

Van merkezli 9 ilde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 25 zanlı gözaltına alındı
Manisa'da orta şiddette deprem
Manisa'da orta şiddette deprem

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yargıtaya 7 yeni üye seçildi
Yargıtaya 7 yeni üye seçildi

HSK Genel Kurulu, boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı
Başbağlar katliamı 24 yıldır aydınlatılamadı
Başbağlar katliamı 24 yıldır aydınlatılamadı

Madımak otelinde yaşananlardan 3 gün sonra Başbağlar'da 33 kişinin katledilmesinin üzerinden tam 24 yıl geçti. Her iki olayın da aynı eller tarafından tertiplendiği, Alevi-Sünni çatışması hedeflendiği yıllarca dillendirildi; ancak şu ana kadar olayın asıl failleri hiç yakalanmadı.
739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi

FETÖ/PDY ile iltisakı olduğu şüphesiyle açığa alınan 739 emniyet personeli görevlerine iade edilmesine karar verildi
Türkiye'den ABD'ye uçuşlardaki tablet yasağı sona erdi
Türkiye'den ABD'ye uçuşlardaki tablet yasağı sona erdi

ABD'nin Türkiye'den gerçekleşen uçuşlarda başlattığı kabinlerde elektronik eşya yasağı uygulaması, THY'nin bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan New York'a yaptığı tarifeli seferle sona erdi
Osmanlı'nın Çanakkale'de kullandığı asırlık top mermileri gün yüzüne çıktı
Osmanlı'nın Çanakkale'de kullandığı asırlık top mermileri gün yüzüne çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın Seddülbahir Kalesi'nde sürdürdüğü restorasyon çalışmalarında Osmanlı Devleti'nin kullandığı top mermileri bulundu
Ulaştırma Bakanı Arslan Çamlıca gişeleri için tarih verdi
Ulaştırma Bakanı Arslan Çamlıca gişeleri için tarih verdi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Çamlıca gişelerinde SGS çalışmalarını başlatacakları, bunu 30 Ağustos'ta hizmete açacaklarını bildirdi

Haberler

Interpol Türkiye'nin veri girişini engelliyor
Interpol Türkiye'nin veri girişini engelliyor

739 emniyet personeli görevine iade edildi
739 emniyet personeli görevine iade edildi

Hatay'da 'ByLock'çu 19 kişi tutuklandı
Hatay'da 'ByLock'çu 19 kişi tutuklandı

Düzce'de ByLock'çu olduğu iddia edilen 14 şüpheli gözaltında
Düzce'de ByLock'çu olduğu iddia edilen 14 şüpheli gözaltında

Rusya'da FETÖ'ye darbe
Rusya'da FETÖ'ye darbe

FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi
FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni haberleşme programı deşifre edildi

15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak
15 Temmuz şehitleri Kanada'da anılacak

Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı
Uşak Üniversitesinde 9 akademisyen açığa alındı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 